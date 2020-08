DW gravou imagens do atirador de Kenosha

Uma equipe da DW News em Kenosha, no Wisconsin, filmou o jovem de 17 anos que promotores acusam de ter matado duas pessoas e ferido uma terceira durante manifestações na cidade, esta semana.

Assistir ao vídeo 00:47 Imagens exclusivas do atirador de Kenosha

As imagens foram gravadas pela equipe na noite de 25 de agosto e mostram o adolescente Kyle R. caminhando na rua com um fuzil AR-15. Ele se aproxima de policiais e fala com eles.

As imagens provavelmente foram feitas pouco antes dos disparos contra as três vítimas na terça-feira (25/08), durante a terceira noite de protestos pelos disparos da polícia contra Jacob Blake, um homem negro. Segundo a família, Blake está paralisado da cintura para baixo.

Kyle R. recebeu duas acusações de homicídio e uma de tentativa de homicídio, além de posse de arma perigosa e de colocar a segurança de outras pessoas em risco de forma imprudente.

O jovem pode receber uma sentença de prisão perpétua se for condenado por homicídio voluntário de primeiro grau. O advogado dele, Lin Wood, afirmou nesta sexta-feira que Kyle R. é um "garoto inocente" que "exerceu seu direito fundamental à legítima defesa". "Ao fazer isso, ele provavelmente salvou a própria vida e possivelmente a de outros."

Os promotores disseram que o adolescente viajou mais de 20 quilômetros desde sua cidade, Antioch, no Illinois, até Kenosha e que os disparos foram dados por volta das 23h45, no horário local.

A acusação apresentou como provas inúmeros vídeos feitos por testemunhas, incluindo um no qual Kyle R. é visto dizendo "eu acabei de matar alguém" ao telefone.

Kyle R. chegou a participar de um programa de formação de policiais e falou com um repórter do site Daily Caller na noite de terça-feira. "Pessoas estão sendo feridas, e nosso trabalho é proteger este negócio'', ele disse. "E parte do meu trabalho é também ajudar pessoas. Se alguém for ferido, eu parto para o combate. É por isso que eu tenho o meu rifle.''