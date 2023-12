Em São Paulo, desde o dia 17 de dezembro, as viagens de ônibus são gratuitas aos domingos. A medida tem o objetivo de ajudar a fortalecer as relações sociais. Um regulamento semelhante foi introduzido em setembro no estado indiano de Karnataka. Lá, as viagens de ônibus são gratuitas para as mulheres – cerca de 40 milhões delas são beneficiadas com a medida.