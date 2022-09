Donald Trump anuncia apoio à reeleição de Bolsonaro

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump declarou nesta quinta-feira (08/09) apoio "completo e total" à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, dizendo considerar o brasileiro "um cara formidável".

"O presidente Jair Bolsonaro do Brasil, 'o Trump Tropical' como é carinhosamente chamado, fez um GRANDE trabalho para o povo maravilhoso do Brasil", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Social. "Ele é um homem maravilhoso e tem meu completo e total apoio!", acrescenta.

Bolsonaro é um admirador de Trump. E o americano é, assim como o ex-capitão, conhecido por contestar a validade de resultados eleitorais.

O governante brasileiro costuma alegar, sem provas, que o sistema eleitoral brasileiro é propenso a fraudes, assim como Trump denunciou supostas irregularidades na última eleição presidencial em seu país, na qual perdeu para o democrata e atual presidente dos EUA, Joe Biden.

As críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas que o Brasil utiliza desde 1996 geraram rumores de que o chamado "Trump tropical" seguirá os passos do ex-presidente americano ao não reconhecer resultados se a votação não sair como ele deseja.

Em 2021, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio em Washington em uma tentativa fracassada para impedir que o Congresso confirmasse a derrota eleitoral do magnata republicano para Biden.

A similaridade entre as ações chegou a ser objeto de comparação do The New York Times, um dos jornais mais importantes dos EUA, que afirmou que Bolsonaro estaria usando o mesmo método de Trump para quando for derrotado.

Capa da "Economist"

O apoio de Trump foi divulgado no mesmo dia em que a prestigiada revista britânica The Economist estampa em sua capa Bolsonaro junto com Donald Trump. O americano aparece atrás da imagem do perfil do brasileiro, como se fosse sua sombra, projetada sobre a bandeira do Brasil. O título da publicação: "O homem que queria ser Trump". Abaixo da manchete vem a frase: "Bolsonaro prepara sua Grande Mentira no Brasil”.

A reportagem de capa tem como título a frase: "Ganhe ou perca, Jair Bolsonaro representa uma ameaça à democracia no Brasil". Em seguida, o texto diz: "Todos os sinais são de que ele vai perder a eleição e vai dizer que não".

O texto ressalta que o presidente está em segundo lugar nas pesquisas e afirma ser provável que ele perca a votação. A reportagem frisa que Bolsonaro tem repetido que aceitará o resultado, contanto que a eleição seja "limpa e transparente". A publicação diz, entretanto, que as alegações sobre eventuais irregularidades não têm fundamento e que ele não apresentou provas para sustentar suas suspeitas.

"Eis o ponto: Bolsonaro continua dizendo que as pesquisas estão erradas e que ele está a caminho de vencer. Ele continua insinuando, também, que a eleição pode de alguma forma ser manipulada contra ele. Ele não oferece nenhuma evidência confiável, mas muitos de seus apoiadores acreditam nele. Ele parece estar lançando as bases retóricas para denunciar fraude eleitoral e negar o veredicto dos eleitores", afirma a reportagem.

md/lf (AFP, ots)