Diretora de presídio em que Epstein morreu é afastada

A diretora da prisão federal de Nova York, onde o milionário Jeffrey Epstein foi encontrado morto há três dias, Shirley Skipper-Scott, foi afastada do cargo nesta terça-feira (13/08), segundo informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Justiça Kerry Kupec informou que o procurador-geral, William Barr, ordenou a mudança temporária de Skipper-Scott para a seção da região nordeste do Escritório de Prisões.

Além disso, foram colocados em "baixa administrativa" outros dois empregados do Centro Correcional Metropolitano (MCC), como se chama a prisão onde Epstein estava recluso após ter sido acusado de tráfico sexual de menores.

"Estamos à espera do resultado das investigações do FBI e do Escritório do Inspetor Geral sobre o aparente suicídio de Jeffrey Epstein, ex-presidiário do MCC", diz a nota do Departamento de Justiça.

Ainda segundo as autoridades, Skipper-Scott será substituída provisoriamente por James Petrucci, até agora diretor da Instituição Correcional Federal de Otisville, em Nova York.

O procurador-geral Barr já havia afirmado que houve "sérias irregularidades" na prisão onde Epstein era mantido à espera do julgamento pelas acusações de tráfico sexual de menores. O milionário foi encontrado morto na manhã de sábado.

Os guardas da segurança do MCC estavam fazendo a ronda matutina quando encontraram Epstein, de 66 anos, enforcado na sua cela por volta das 6h30 (local, 8h30 de Brasília), segundo o Departamento de Prisões.

"Agora soubemos de irregularidades sérias nesta instalação que são profundamente preocupantes e pedimos uma investigação completa", destacou Barr em um evento da polícia local de Nova Orleans. O procurador-geral prometeu que as autoridades chegarão ao fundo do que ocorreu e haverá prestação de contas.

De acordo com a imprensa local, que cita fontes ligadas ao caso, os advogados de Epstein pediram às autoridades no fim do mês passado que o seu cliente fosse retirado do programa para a prevenção do suicídio. A solicitação foi feita após reuniões de até 12 horas diárias com o acusado, depois de uma suposta tentativa em 23 de julho.

A morte do magnata, ocorrida repentinamente e em circunstâncias estranhas, fez com que circulem várias teorias conspiratórias devido aos personagens com os quais o milionário se relacionava, como o ex-presidente Bill Clinton e o atual, Donald Trump.

Epstein já tinha sido acusado pela exploração sexual de menores no estado da Flórida em 2008, mas na época firmou um acordo com o promotor Alex Acosta para deixar a prisão.

Epstein se relacionou no passado com Bill Clinton Donald Trump

Acosta foi nomeado secretário de Trabalho por Trump em abril de 2017 e deixou o cargo após o escândalo ter voltado à tona.

Também nesta terça, Trump, pediu nesta uma investigação completa sobre a morte de Epstein. Ele também voltou a compartilhar uma teoria conspiratória que acusa o ex-presidente Clinton de ter ligação com o caso.

"Quero uma investigação completa", disse Trump a jornalistas no aeroporto de Morristown, em Nova Jersey, onde passa alguns dias de férias.

Essa foi a primeira declaração pública do presidente sobre a morte de Epstein. Os dois se conheciam e, depois de o milionário ter sido preso, acusado de manter uma rede de exploração sexual de menores, a emissora NBC divulgou um vídeo em que Trump participava de uma festa com Epstein em um clube da Flórida.

No Twitter, Trump já tinha compartilhado uma teoria conspiratória sobre a possibilidade de Epstein ter cometido suicídio no Correctional Metropolitan Center, relacionando a morte com Clinton, que também conhecia o milionário.

Perguntado sobre o assunto, Trump disse que a pessoa que compartilhou a teoria, o conservador Terrence Williams, é uma pessoa "muito respeitada", com mais de 500 mil seguidores.

Além disso, Trump questionou se Bill Clinton realmente esteve na ilha privada de Epstein, no Mar do Caribe, onde supostamente o milionário organizava encontros entre personalidades e mulheres, muitas delas menores de idade.

"Bill Clinton foi à ilha? Essa é a pergunta. Se vocês responderem isso, vão saber muitas coisas", sugeriu Trump aos jornalistas.

