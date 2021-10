Diretor da ANS diz que soube do caso Prevent pela CPI

O mês de outubro em imagens

Pane global no Facebook, Instagram e WhatsApp

Usuários de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, relataram interrupções nos serviços do Facebook, Instagram e WhatsApp. O Facebook, dono das três redes sociais, reconheceu as falhas, mas não forneceu detalhes sobre a origem do problema ou quantas pessoas foram afetadas. (04/10)