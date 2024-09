Direção do Partido Verde alemão renuncia após derrotas

Líderes tomaram decisão após o partido registrar mais uma derrota no pleito estadual de Brandemburgo. Legenda também corre o risco de encolher nas eleições federais de 2025 e líderes admitem pior crise em uma década.

Os dois colíderes do Partido Verde da Alemanha, Ricarda Lang e Omid Nouripour, anunciaram nesta quarta-feira (25/09), em Berlim, a renúncia de toda a direção partidária após a legenda registrar mais uma derrota eleitoral, desta vez na eleição do estado alemão de Brandemburgo.

No último domingo, os verdes obtiveram apenas 4,1% dos votos, ficando abaixo da cláusula de barreira de 5% para poder manter uma bancada no Parlamento de Brandemburgo, e, consequentemente perdendo todas as dez cadeiras que a legenda havia conquistado na última eleição, em 2019.

Foi apenas a última derrota numa sequência de maus resultados em 2024. Semanas antes da eleição em Brandemburgo, os verdes também ficaram abaixo da cláusula de barreira na eleição estadual da Turíngia ao conquistarem somente 3,2% dos votos.

E por pouco (5,1%) o partido também não ficou de fora do Parlamento da Saxônia. O desempenho também ficou aquém do esperado nas eleições europeias de junho.

E o futuro da legenda também não é promissor. Na eleição nacional de 2021, o Partido Verde obteve 14,7% dos votos. As pesquisas atuais de intenção de voto dão a eles cerca de 10%.

Os colíderes Lang e Noripour haviam substituído Annalena Baerbock e Robert Habeck na liderança quando estes entraram para o governo do chanceler federal Olaf Scholz, no qual ocupam os cargos de ministros do Exterior e da Economia, respectivamente. Habeck é também o vice-chanceler.

A atual direção foi eleita em novembro de 2023 para um mandato de dois anos.

O estatuto do Partido Verde da Alemanha impede que a mesma pessoa ocupe um ministério e ao mesmo tempo um alto cargo dentro do partido. Além disso, o estatuto exige que uma mulher ocupe ao menos uma das duas presidências do partido.

Ao anunciarem suas renúncias, Nouripour e Lang falaram que o partido precisa de um novo começo, com novos rostos na cúpula. "O resultado da eleição de domingo em Brandemburgo é uma prova da crise mais profunda do nosso partido em uma década”, disse Nouripour.

O congresso do Partido Verde, a ser realizado em Wiesbaden de 15 a 17 de novembro, deverá definir os sucessores. Até lá, ambos permanecerão interinamente em seus cargos.

