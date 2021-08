Diplomacia alemã acusa situação "confusa" em Cabul

A situação no aeroporto da capital afegã ainda é "extremamente confusa", de acordo com uma nota da embaixada alemã em Cabul. O comunicado informa sobre os voos para retirar cidadãos e relata que situações perigosas e confrontos armados nos portões do local são cada vez mais comuns.

A nota diz que o acesso ao aeroporto não é garantido em todos os momentos e, devido à situação, não é possível fornecer informações com antecedência sobre quando os portões serão abertos. Os militares americanos decidem sobre a abertura e o fechamento dos portões – dependendo da situação.

Cenas dramáticas continuam ocorrendo no aeroporto de Cabul. Depois que o Talibã assumiu o poder, os afegãos estão tentando desesperadamente entrar no lugar e embarcar em aviões para sair do país.

Helicópteros alemães

A embaixada alemã afirma ainda que não pode fornecer transporte para pessoas chegarem ao aeroporto, ressaltando que o trajeto até o local é por conta e risco de cada um.

A situação fez com que as forças americanas utilizassem três helicópteros para levar 169 pessoas até o aeroporto. Segundo o Pentágono, elas foram retiradas de um hotel nos arredores da base aérea. A operação não teria sido possível de ser realizada por terra devido "à grande multidão" diante do aeroporto.

A Alemanha também enviou dois helicópteros militares a Cabul para apoiar os resgates. O Ministério da Defesa alemão anunciou que as aeronaves chegaram ao Afeganistão neste sábado (21/08) e devem ajudar a "ampliar o campo de ação", sendo usadas para resgatar cidadãos alemães ou funcionários locais em risco. A Bundeswehr transportou cerca de 1.900 pessoas de Cabul, as últimas 172 na madrugada de sexta-feira e outras sete na madrugada deste sábado.

"Ponte aérea difícil"

De acordo com o presidente americano, Joe Biden, o Exército dos EUA resgatou cerca de 13 mil pessoas desde o último sábado. Nesse ínterim, os Estados Unidos tiveram que interromper seus voos de resgate de Cabul para o Catar devido ao esgotamento das capacidades para receber pessoas do Afeganistão.

Imagem de bebê sendo entregue a soltados viralizou nas redes sociais

Agora, a Base de Ramstein da Força Aérea dos Estados Unidos na Alemanha deve passar a ser usada como um centro para resgate de pessoas.

Biden prometeu resgatar todos os americanos do Afeganistão. "Vamos levá-los para casa", disse Biden na Casa Branca. Ele fez promessa semelhante em relação a equipes locais de afegãos. Mas acrescentou que essa é "uma das maiores e mais difíceis pontes aéreas da história".

Bebê volta ao pai

Um bebê que foi entregue a soldados americanos sobre uma cerca de arame farpado no aeroporto da capital afegã está de volta com seu pai após receber tratamento médico.

"O pai pediu aos fuzileiros navais que cuidassem do bebê porque ele estava doente", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, ao comentar nesta sexta-feira o episódio, que foi capturado em vídeo, disseminado nas redes sociais e causou compaixão ao redor do mundo.

O soldado americano puxou a criança por cima do muro e a levou a um hospital norueguês nas instalações do aeroporto. O vídeo mostra o soldado entregando o bebê para outro soldado.

"Eles trataram a criança e a devolveram ao pai", disse Kirby. Ele falou de um "ato de compaixão" por parte dos soldados americanos.

O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos não soube dizer onde o bebê e seu pai estão agora. Ele também não sabe se o pai é um funcionário local que colaborava com os militares americanos e que agora está solicitando um visto especial para os EUA.

Cinco brasileiros no país

Cinco brasileiros estão no Afeganistão e dois deles manifestaram a intenção de deixar o país, segundo informação do Ministério das Relações Exteriores citada pelo portal G1 nesta sexta-feira. O órgão, entretanto, não forneceu informações sobre os três demais.

O ministério assegura que os brasileiros que necessitem receberão apoio e diz que está encaminhando um acordo com países que têm conduzido operações de resgate no país, para possibilitar a inclusão dos brasileiros em algum dos voos.

md (AFP, DPA, ots)