Veszprém até agora era um ponto em branco no mapa turístico, mas os organizadores do ano Capital da Cultura querem mudar isso e atrair até 2,5 milhões de pessoas. A cerimônia de abertura acontece no dia 21 de janeiro com um grande espetáculo, e os principais eventos estão marcados para a primavera europeia. Os focos do programa serão música, gastronomia e vinho.