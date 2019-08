Dicas para se candidatar a uma vaga de emprego na Alemanha

Procurar e se candidatar a um emprego é estressante em qualquer parte do mundo. Na Alemanha, o processo é duplamente complicado com suas distinções e armadilhas sutis. Os recém-chegados ao mercado de trabalho alemão podem ficar surpresos ao saber que muitos candidatos anexam uma foto de si mesmos e informam sua data de nascimento e estado civil. Outros terão que "escavar" duramente para encontrar uma cópia do seu diploma do ensino médio perdido no fundo do armário.

Houve uma época em que os candidatos tinham que inserir suas fotos em currículos impressos e enviá-los em grandes envelopes para os possíveis empregadores. Mas esses dias ficaram para trás, sobretudo porque a candidatura para empregos tem sido feita principalmente de forma online.

Procurando um emprego

Mas vamos começar pelo início. Há muitas maneiras de encontrar um emprego. Como em grande parte da Europa, os portais de emprego e os sites das empresas são as melhores e mais atualizadas fontes para saber sobre vagas que estão abertas. Existem outras opções, como jornais, feiras de emprego, agências de recrutamento e, sobretudo, networking por meio de amigos e familiares.

Uma nova tendência é tentar lançar ao mar estes métodos tradicionais. No recrutamento online, as próprias empresas vasculham plataformas online ou redes sociais à procura de novos talentos. Kathrin Hugo, chefe da equipe de recrutamento ativo no XING, uma plataforma de empregos concorrente do LinkedIn, está convencida de que ter um perfil atualizado é "indispensável", uma vez que "as empresas procuram ativamente trabalhadores qualificados por meio das redes sociais".

Quando você achar alguma vaga interessante – ou uma empresa lhe encontrar –, invista o tempo necessário para avaliar se você é realmente o candidato qualificado que eles estão procurando. Na Alemanha, uma candidatura típica inclui uma carta de apresentação, um currículo, cartas de referência, certificados de conclusão do ensino médio e universitário, e outros documentos que comprovem qualificações adicionais.

Roman Dykta, diretor de marketing de recursos humanos e recrutamento da consultoria Capgemini, na Alemanha, recomenda que você não faça as coisas com pressa. "Uma candidatura deve ser adaptada individualmente à empresa. Uma candidatura padrão, que é usada para várias posições ao mesmo tempo e onde apenas o nome da empresa é alterado, geralmente não é bem recebida pelas companhias", afirma. Para ele, é importante se destacar e ser você mesmo.

A carta de apresentação

Em muitos países, uma carta de apresentação é um detalhe que geralmente é ignorado. Mas, na Alemanha, isso é diferente. Embora os recrutadores tenham apenas de três a cinco minutos para gastar em cada candidatura, muitas vezes eles prestam uma atenção especial à carta de apresentação.

Essas cartas de apresentação devem ser sucintas e indicar claramente por que você está qualificado para a vaga. Você deve evitar usar a palavra "eu" por muitas vezes e lembrar que a empresa quer saber o que pode obter ao lhe contratar. A carta também deve ser endereçada a uma pessoa específica: faça o seu dever de casa e encontre o nome correto. "A quem possa interessar" ou "Prezados senhores" não valem.

E, muitas vezes são as pequenas coisas que fazem uma grande diferença. "Erros acontecem. No entanto, erros de ortografia e gramática enfraquecem candidaturas fortes", conta Carolin Ludwig, gerente de recursos humanos na Escola Europeia de Gestão e Tecnologia (ESMT), uma escola de negócios privada com sede em Berlim. O problema é mais comum do que se imagina e a especialista sugere que outra pessoa revise toda a sua candidatura.

Kathrin Hugo, do XING, também recomenda não usar frases genéricas com muitos chavões como "motivado, criativo, de mente aberta ou racional", uma vez que eles não têm "muito significado". Ela diz que os candidatos devem ser mais originais.

Os interessados podem buscar vagas não só em jornais, mas principalmente nas plataformas de empregos e redes sociais

O currículo

O seu currículo é muito importante. Ele deve ser de fácil compreensão e incluir informações pertinentes, como detalhes e contatos pessoais, educação, experiências profissionais e outras competências, como línguas estrangeiras. Tente evitar lacunas na sua experiência profissional ou, pelo menos, tenha uma boa explicação para elas.

Na Alemanha, a ordem das categorias no seu currículo está aberta a debate. A maioria das pessoas começa com seus detalhes pessoais e depois adiciona primeiro a sua experiência profissional com as posições – da mais recente para a mais antiga. Depois vem a educação, outras competências e interesses pessoais.

"Envie uma carta de apresentação e um currículo adaptado às exigências indicadas. Sempre que possível, seja sucinto – duas ou três páginas de currículo bem escritas são preferíveis a cinco páginas supérfluas", conta Carolin Ludwig, da ESMT.

Tradicionalmente, todos os currículos alemães tinham uma foto do candidato em um dos cantos superiores. Hoje, há leis que impedem as empresas de tornarem isso obrigatório, porém, muitos recrutadores gostam de ver uma fotografia do candidato. Mas se você incluir uma, os profissionais de recursos humanos pedem que não sejam selfies ou fotos de férias. É melhor uma foto profissional ou nenhuma.

Mudanças na Alemanha

Nenhuma dessas regras está gravada na pedra, quer dizer, depende do candidato, da companhia e do nível do emprego.

Para Hugo, o currículo é o coração da candidatura, porém, "é bom ter cartas de apresentação e certificados, mas eles não são obrigatórios". Seja qual for a forma que assuma, um currículo deve ter no máximo duas páginas e uma carta de apresentação. "Também podem incluir toques individuais e criativos, desde que não estraguem a estrutura geral", frisa.

Esta abordagem menos formal às candidaturas para empregos alemães espelha uma mudança geral na estrutura da Alemanha. Na última década, o aumento do número de estrangeiros à procura de emprego no país, uma mudança da produção em direção à digitalização e a falta de trabalhadores altamente qualificados tornaram as empresas mais abertas.

Um grande exemplo disso é a escola de negócios ESMT. Ela tem atualmente cerca de 340 alunos de 65 países matriculados em seus vários programas de graduação, todos os quais são ministrados em inglês.

E enquanto algumas empresas têm código de vestimenta rigoroso, muitas estão copiando Silicon Valley e deixando cair essas formalidades. Os 1.700 funcionários do XING agora vêm de cerca de 55 países e, apesar de a empresa ser sediada em Hamburgo e ter uma grande base de usuários alemães, o inglês é o idioma da companhia. Ela tem também uma política "venha como você é", quer dizer, não possui código de vestimenta, de acordo com Hugo, que acrescenta que "o que você traz para a mesa de trabalho é muito mais importante do que a sua aparência".

A reta final

Finalmente, tenha paciência após se candidatar. Se a empresa estiver interessada, normalmente ela lhe convidará para uma entrevista por telefone. O próximo passo será uma entrevista presencial, muitas vezes com uma pequena equipe da empresa. Aprenda o máximo possível sobre a companhia e não se atrase. Prepare o que você quer dizer e o que você deseja perguntar sobre o cargo ou a empresa.

Os dias de hoje são um bom momento para buscar um emprego na Alemanha. O desemprego é baixo, a economia ainda está andando em um bom ritmo e parece haver uma escassez de trabalhadores qualificados. Tudo isso soa fácil, mas não é: encontrar um bom emprego é um trabalho de período integral. Não tenha medo de correr riscos e não desista até receber a confirmação de que você foi contratado.

