Dia de Reis, 6 de janeiro, é feriado em alguns alemães: Baviera, Baden-Württemberg e Saxônia-Anhalt.

Milhares de crianças entre oito e 13 anos saem pelas ruas em todo o país como "Sternsinger", cantores da estrela. Vestidas como Reis Magos, elas marcam nas casas por onde passam "C+M+B" (do latim "Christus mansionem benedicat", ou seja, "Cristo abençoe este lar"). Após cantarem, elas arrecadam dinheiro para projetos com crianças no mundo.