Dezenas morrem em ataque a estação de trem, diz Ucrânia

Autoridades ucranianas afirmam que mísseis russos deixaram mais de 30 mortos e 100 feridos em estação no leste do país lotada de civis tentando escapar das tropas de Moscou. Zelenski fala em "maldade sem limites".

Dezenas de pessoas morreram num ataque com mísseis a uma estação de trem lotada na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, na manhã desta sexta-feira (08/04), afirmaram autoridades do país, em meio à tentativa de civis de deixar a região de Donbass e escapar das tropas russas.

Ao menos 35 pessoas morreram, relatou um socorrista à agência de notícias AFP, enquanto o presidente da companhia ferroviária da Ucrânia disse que mais de 100 pessoas ficaram feridas.

Jornalistas da AFP que se encontram na cidade afirmaram ter visto os corpos de ao menos 20 pessoas cobertos com plástico nas imediações da estação.

Corpos cobertos com plástico ao lado da estação ferroviária de Kramatorsk Foto: Hervé Bar/AFP/Getty Images

Fragmentos de um míssil com as palavras "para nossas crianças" em russo foi avistado ao lado do prédio principal.

Fragmento de míssil com as palavras "para nossas crianças" Foto: Hervé Bar/AFP/Getty Images

Fotos divulgadas por funcionários ucranianos mostram pessoas caídas no chão, cercadas por bagagens e escombros, noticiou o The New York Times. O jornal afirmou parecer se tratar de um grande ataque a um ponto chave para a evacuação de milhares de pessoas que tentavam fugir antes de uma esperada ofensiva intensificada na região.

"Maldade sem limites"

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que o ataque à estação de trem evidencia "maldade sem limites".

O ataque ocorreu no momento em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o chefe de polícia externa da União Europeia, Josep Borrell, se dirigem a Kiev para manifestar solidariedade ao país.

"Eu condeno fortemente o ataque indiscriminado da Rússia nesta manhã", tuitou Borrell.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, acusou a Rússia de um ataque "horripilante", afirmando que Moscou está interrompendo uma rota de fuga para civis.

"É horripilante ver a Rússia atacar uma das principais estações usadas por civis fugindo da região onde a Rússia está intensificando seu ataque", afirmou Michel no Twitter.

Rússia nega e fala em provocação

O Ministério da Defesa russo negou o ataque. "Todos as afirmações feitas por representantes do regime nacionalista de Kiev sobre um 'ataque com foguete' alegadamente conduzido pela Rússia em 8 de abril numa estação ferroviária na cidade de Kramatorsk são uma provocação e absolutamente falsas", afirmou em comunicado.

"Enfatizamos que fragmentos de mísseis táticos Tochka-U encontrados perto da estação de trem de Kramatorsk e divulgados por testemunhas são usados somente pelas Forças Armadas da Ucrânia", alegou.

lf (AFP, AP, ots)