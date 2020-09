Dezenas de incêndios atingem costa oeste dos EUA

Os quase cem incêndios florestais que atingem o oeste dos Estados Unidos mataram ao menos sete pessoas até esta quinta-feira (10/09) e destruíram cidades inteiras, obrigando milhares de moradores a deixarem suas residências. Os estados mais atingidos são a Califórnia, o Óregon, Washington e Idaho.

Na Califórnia, a fumaça provocou a mudança na coloração do céu em São Francisco para um tom alaranjado. Mais de 14 mil bombeiros estão trabalhando para conter as chamas em todo o estado. Três pessoas já foram mortas pelas chamas.

De acordo com um porta-voz do serviço florestal americano, todas as 18 florestas nacionais da Califórnia foram fechadas devido a "condições de incêndio históricas e sem precedentes".

Helicóptero joga água sobre uma floresta em Yucaipa, na Califórnia

No vizinho Óregon, a governadora Kate Brow declarou estado de emergência depois que o fogo destruiu quase cinco pequenas cidades, queimando casas e construções. Também nesse estado há três mortos, e várias pessoas estão gravemente feridas.

"Esta pode ser a maior perda de vidas humanas e propriedades devido a um incêndio florestal na história do nosso estado", disse Brown.

No Estado de Washington, o fogo já queimou mais de 2 mil quilômetros quadrados de floresta, disse o governador Jay Inslee após visitar uma área atingida.

Ele acrescentou que a baixa humidade, as altas temperaturas e os ventos provavelmente farão deste um dos incêndios mais catastróficos na história do estado. Um menino de 1 ano morreu quando sua família tentava escapar do fogo.

