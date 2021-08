Dessalinização da água do mar poderia resolver crise hídrica?

A dessalinização da água dos oceanos pode ajudar a resolver a crise hídrica no Brasil e em outras partes do mundo? A resposta, claro, é sim. Mas ainda é desafiador implantar usinas capazes de retirar o sal com o menor impacto possível no meio ambiente. Além disso, tem a questão pratica que os benefícios desse tipo de método poderiam acabar restritos aos países mais ricos, detentores do poder financeiro para construção da infraestrutura necessária. Esse é um dos temas em debate no Futurando desta semana.

Você sabe como as correntes oceânicas são formadas? Conhece a dinâmica delas? Vai entender no programa. É que águas frias e quentes estão em constante movimento ao redor do globo. Alguns fatores determinam de que forma isso ocorre. Fato é que é um processo natural e com diferentes impactos.

Como estamos falando muito de mar, não dá para esquecer que algas têm um papel fundamental na vida dos seres marinhos – e de outros seres no planeta. Elas foram as responsáveis, em parte, pelo surgimento do oxigênio na atmosfera terrestre. Só por isso já deveriam ser estudadas e praticamente reverenciadas por nós. Mas os talentos dessas plantas vão muito além.

No programa, vamos explicar também o que é o plâncton marinho e a importância dele para uma cadeia alimentar gigantesca – e que chega, inclusive, a nos afetar de maneira indireta.