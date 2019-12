Desperdício de comida: como combater?

Muitas pessoas optam por não comer carne por se preocuparem com o meio ambiente e as mudanças climáticas, afinal, o gado produz muito metano. Esta edição especial do Futurando sobre comida mostra que nem sempre trocar carne por outros produtos é a melhor opção para ajudar a preservar o clima. Um avocado que vem de longe da sua casa, por exemplo, de outro continente, pode ser bem mais nocivo ao planeta do que o bife produzido na fazenda vizinha a sua cidade.

Quem, por alguma razão, opta por não comer carne, mas sente falta do sabor da comida, pode em breve ter à disposição um novo produto: bife vegano impresso. O Futurando mostra essa ideia de uma startup espanhola que já está sendo colocada em prática.

Embora nunca se tenha produzido tanta comida, mais de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. Para tentar minimizar o desperdício, e ajudar milhares de pessoas, novos aplicativos de celular estão surgindo. O Futurando traz uma iniciativa na Europa e entrevista Daniela Leite, fundadora do Comida Invisível, plataforma brasileira que conecta pessoas que querem doar com aquelas que precisam de alimentos. O projeto tem o apoio de várias celebridades como Paola Carosella, Isabella Fiorentino e Marcelo Tas.

O mercado de produtos sem carne está crescendo na Alemanha. Do total de lançamentos globais na área de alimentação vegana, 15% são alemães. Um fundo de investimentos de Berlim financia startups que aliam alimentos saudáveis e gostosos à preocupação ambiental, como uma empresa de mingau de aveia que já conta com oito lojas na Alemanha.

E como a cada ano a gastronomia vegetariana ganha mais adeptos na Europa, isso impulsiona restaurantes a se especializarem na área. O Futurando vai levar você para visitar um restaurante alemão que conta com uma estrela Michelin. É o "Seven Swans", em Frankfurt. A ideia é ser o mais sustentável possível e utilizar somente ingredientes de uma fazenda nos arredores da cidade.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura às segundas-feiras às 19h15; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.