Desmatamento na Amazônia em agosto é o maior em dez anos

Segundo dados do Imazon, área desmatada cresceu 7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado desde janeiro, aumento na destruição da floresta é de 48%.

Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgados nesta quarta-feira (31/08) revelam que a área desmatada da Amazônia em agosto de 2021 é a maior para o mês em dez anos.

Segundo o sistema de monitoramento, somente em agosto de 2021 foram desmatados 1.606 quilômetros quadrados de floresta, 7% a mais do que no mesmo mês do ano anterior, e correspondente a cinco vezes a área de Belo Horizonte.

Desde o início do ano, o desmatamento atingiu 7.715 quilômetros quadrados da região amazônica, 48% a mais do que no mesmo período no ano passado, segundo o Imazon.

Os meses de março, abril, maio e julho também tiveram as maiores áreas de floresta desmatada nos últimos 10 anos.

Os dados são indicadores do fracasso de medidas do governo federal para combater e evitar o desmatamento.

Pará apresenta pior registro

Pará e Amazonas seguem como os estados que mais desmatam, responsáveis por 66% da área devastada em agosto.

Somente no território paraense, foram desmatados 638 quilômetros quadrados em agosto, o que corresponde a 40% de todo om desmate na Amazônia Legal.

No Amazonas, o desmatamento atingiu 412 quilômetros quadrados, ou 26% do total. Em terceiro lugar, pela primeira vez, aparece o Acre, com 236 quilômetros quadrados de área destruída.

rc/bl (ots)