Deslizamento na Itália deixa um morto e vários desaparecidos

Fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra na ilha italiana de Ísquia neste sábado (26/11). Grande volume de lama deslizou por uma colina na pequena cidade de Casamicciola Terme, matando pelo menos uma pessoa no início da manhã.

O deslizamento de terra engoliu pelo menos uma casa e carregou ônibus e outros veículos até o mar.

Pelo menos uma pessoa foi encontrada morta e até 12 pessoas ainda estão desaparecidas na ilha, que fica próxima da costa de Nápoles.

Onda de lama carregou ônibus e outros veículos para o mar Foto: ANSA/AFP

O prefeito de Nápoles, Claudio Palomba, anunciou o número em uma entrevista coletiva, e disse que o corpo de uma mulher havia sido retirado da lama.

As equipes de resgate continuam sua busca por vítimas e sobreviventes, usando pequenas retroescavadeiras para remover a lama espessa. Duas pessoas foram resgatadas de um carro que havia sido varrido para o mar.

Equipes de emergência adicionais chegaram de barco mais tarde no sábado, trazendo também cães farejadores.

As autoridades da ilha pediram aos residentes que permanecessem em casa, já que muitas ruas seguem bloqueadas.

Chuva atrapalha esforços de resgate

Os deslizamentos de terra foram desencadeados pela chuva mais intensa que a ilha registrou em 20 anos. Em seis horas, foram 126 milímetros de precipitação.

As fortes chuvas continuaram durante todo o sábado, dificultando os esforços de resgate e atrasando a chegada de novos reforços para o resgate.

Até 12 pessoas seguiam desaparecidas após deslizamento em Ísquia Foto: Alessandro Garofalo/AP Photo/picture alliance

Números contraditórios

Houve uma confusão inicial sobre o número de pessoas desaparecidas e mortas, com funcionários dando declarações conflitantes no início do dia.

O ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini, havia dito a meios de comunicação italianos na manhã de sábado que pelo menos oito pessoas haviam sido mortas pelo deslizamento. Entretanto, pouco tempo depois, o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, disse que não havia mortes confirmadas.

Uma família de três pessoas – mãe, pai e um bebê recém-nascido – que era considerada desaparecida depois foi encontrada em segurança.

bl (Reuters, AFP, dpa)