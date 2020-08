Desde abril Alemanha não tinha tantos casos de covid

A contagem diária de infecções pelo novo coronavírus na Alemanha voltou a registrar níveis alarmantes, com números que o país não via desde o mês de abril. Nas últimas 24 horas, autoridades de saúde registraram 1.707 novos casos da doença, elevando o total para 228.621, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de controle e prevenção de doenças infecciosas.

A última vez em que o pais havia registrado nível semelhante de infecções fora em 26 de abril, quando 1.737 casos foram relatados. O ápice da covid-19 na Alemanha ocorreu no início do mesmo mês, quando as autoridades contabilizavam mais de 6 mil infecções por dia. Os números da doença na Alemanha começaram a cair no final de julho, mas a tendência acabou se revertendo nas últimas semanas, gerando temores de uma segunda onda da doença no país.

O aumento recente pode ser explicado, em parte, pela amplificação da testagem realizada no país. Segundo o RKI, foram realizados em torno de 578 mil testes na semana de 27 de julho a 2 de agosto, sendo que, duas semanas mais tarde, esse total aumentaria para 875 mil.

Na semana de 20 a 26 de abril, foram feitos cerca de 364 mil testes, com 5% de resultados positivos. Atualmente, esse percentual é de apenas 1%. O RKI, porém, afirma que uma maior testagem não justifica o aumento na contagem de novos casos.

As autoridades atribuem a tendência de crescimento ao retorno em massa de pessoas que voltam das férias de verão de países ou regiões com alto índice de contaminação e ao excesso de contato entre as pessoas.

Segundo o RKI, 9.253 pessoas morreram de covid-19 na Alemanha desde o inicio da epidemia, com dez novos óbitos nas últimas 24 horas. No total, 204.800 pessoas se recuperaram da doença.

RC/afp/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Facebook Messenger | Twitter

| YouTube | App | Instagram | Newsletter