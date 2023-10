Descubra a Europa de bicicleta

Da nascente do Reno, nos Alpes, a EuroVelo 15 (EV 15) percorre 1.230 quilômetros ao longo de uma das principais vias de navegação da Europa. Ela vai até à foz do rio, em Roterdã, na Holanda. A EV 15 atravessa os prados que margeiam o curso superior do Reno e passa por castelos românticos do Vale do Alto Médio Reno. E antes de chegar ao Mar do Norte, passa ainda pelo vale industrial do Ruhr.