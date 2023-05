Descobertas em Pompeia revelam mortes também por terremotos

Dois esqueletos encontrados nas ruínas da cidade de Pompeia evidenciam que nem todos os moradores que morreram foram vítimas da onda de calor da erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C.

Arqueólogos anunciaram nesta terça-feira (16/05) a descoberta de dois esqueletos em Pompeia, que evidenciam que nem todas as vítimas da devastadora erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C morreram em razão do calor ou das cinzas que cobriram o local e preservaram os corpos de muitos de seus moradores.

Acredita-se que os esqueletos sejam de dois homens com pelo menos 55 anos, que "provavelmente morreram devido a múltiplos traumas causados pelo desabamento de parte do edifício", disse o parque arqueológico de Pompeia em um comunicado.

"Nos últimos anos, percebemos que havia eventos sísmicos violentos e poderosos que estavam acontecendo no momento da erupção", disse Gabriel Zuchtriegel, diretor do sítio de Pompeia.

Os esqueletos foram encontrados em escavações recentes numa área conhecida como Insula dei Casti Amanti, debaixo de uma parede que desabou antes de a zona ter sido coberta por material vulcânico.

Segundo os arqueólogos, o local no qual os esqueletos foram encontrados possivelmente passava por uma reforma na época da erupção e as duas vítimas foram encontradas em uma espécie de "área de serviço", onde provavelmente haviam buscado abrigo durante o terremoto. Ambos estavam deitados, encolhidos, e um dos esqueletos estava com um dos braços levantados, como se tentasse se proteger da queda de escombros.

"Técnicas modernas de escavação nos ajudam a entender melhor o inferno que destruiu completamente a cidade de Pompeia em dois dias e matou muitos de seus habitantes", disse Zuchtriegel.

No local, também foram achados uma ânfora e uma coleção de vasos, tigelas e jarros Foto: Ministero Della Cultura/ZUMA Press/IMAGO

Outras descobertas

Além dos corpos, foram encontradas uma espécia de bolsa de pano com seis moedas de prata e bronze e elementos de pasta de vidro que podem indicar as contas de um colar. No local, também foram achados uma ânfora e uma coleção de vasos, tigelas e jarros.

O ministro italiano da Cultura, Genaro Sangiuliano, disse que os novos achados evidenciam "o quanto ainda há a descobrir sobre a terrível erupção".

As ruínas de Pompeia, no antigo Império Romano, foram descobertas por acaso no século 16, mas as escavações só começaram por volta de 1750. Mais de 1.300 vítimas foram encontradas na área arqueológica de Pompeia nos últimos 250 anos.

Arqueólogos estimam que 15% a 20% da população de Pompeia tenha morrido em decorrência dos eventos relacionados à erupção, principalmente por choque térmico.

le (AFP, DPA, AP)