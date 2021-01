Descoberta pintura rupestre mais antiga do mundo

Pesquisadores anunciaram nesta quarta-feira (13/01) a descoberta da mais antiga pintura rupestre já identificada no mundo. O desenho pré-histórico de um javali selvagem em tamanho natural é datado de pelo menos 45,5 mil anos e foi localizado na ilha de Celebes, na Indonésia.

A pintura foi descoberta pela doutorando indonésio Basran Burhan durante uma pesquisa que ele que fazia com um grupo de especialistas na ilha ao lado de autoridades do país em 2017, contaram especialistas da Universidade Griffith, que trabalha com arqueólogos da Indonésia.

"A pintura do javali de Celebes que encontramos na caverna de calcário de Leang Tedongnge é agora o trabalho de arte representativo mais antigo do mundo que conhecemos", afirmou Adam Brumm, da Universidade Griffith, coautor do estudo sobre a descoberta publicado na revista especializada Science Advances.

O javali tem 136 centímetros de largura e 54 centímetros de altura, apresenta uma crista curta de pelos eretos e verrugas faciais semelhantes a chifres, típicas de machos adultos da espécie. Segundo os pesquisadores, um pigmento ocre vermelho escuro foi usado no desenho.

Duas marcas de mãos aparecem em cima das costas do javali. O animal parece ainda estar enfrentando dois outros javalis que podem ser vistos vagamente. Os arqueólogos acreditam que podem encontrar resíduos de DNA na mãos gravadas na parede, o que poderia fornecer novos conhecimentos sobre os humanos da época.

A caverna Leang Tedongnge, onde a pintura foi descoberta, é cercada por penhascos de calcário. A área fica cerca de uma hora de caminhada da rodovia mais próxima e só é acessível durante a temporada de seca. Moradores locais contaram aos arqueólogos que forasteiros nunca tinham ido até o local da descoberta.

Também na Idade do Gelo

"Há milhares de anos humanos caçavam javali em Celebes", conta Burhan, autor da descoberta. As feras também aparecem em pinturas da Idade do Gelo.

Os arqueólogos identificaram um depósito de calcita no topo da pintura e usaram a datação de isótopo da série de urânio para confirmar a idade do desenho. A especialista deste tipo de processo Maxime Aubert, no entanto, destaca que a pintura pode ter mais do que 45,5 mil anos, pois "foram usados somente dados da calcita que estava em cima dela".

"As pessoas que fizeram o desenho eram completamente modernas, como nós. Tinham toda a capacidade e ferramentas para fazer qualquer pintura que gostassem", acrescentou Aubert.

Antes deste anúncio, a pintura rupestre mais antiga já descoberta tinha cerca de 43,9 mil anos e também foi encontrada em Celebes pelo mesmo grupo de pesquisadores. Ela mostra partes de figuras meio humanas e meio animais caçando.

De acordo com especialistas, pinturas rupestres podem fornecer informações importantes sobre a migração humana e ajudar a solucionar o mistério da chegada de humanos ao continente australiano há 65 mil anos.