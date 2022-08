Descoberta nova espécie de ave no extremo sul da América

Identificado em ilhas do Chile, rayadito subantártico surpreende cientistas como espécie de floresta que conseguiu sobreviver no meio do oceano. Revelação confirma importância de monitorar regiões intocadas.

A descoberta de uma nova espécie de pássaro em ilhas no extremo sul das Américas lembra a importância de seguir observando os cantos mais remotos da Terra.

Trata-se do rayadito subantártico (Aphrastura subantarctica), uma ave marrom, com listras pretas e amarelas e bico grande, pesando apenas 16 gramas. Ele foi encontrado no Arquipélago Diego Ramírez, a 100 quilômetros do Cabo Horn, no sul do Chile. Sua existência foi revelada para o mundo em relatório publicado pela revista Nature na sexta-feira (26/08).

O pequeno grupo de ilhas subantárticas Ramírez tem clima de tundra. Além de geograficamente isoladas, elas não possuem predadores mamíferos terrestres nem plantas de lenho, pois o frio extremo, com estações moderadas breves, impede o crescimento de árvores.

A existência da nova espécie é ainda mais surpreendente por ela ser semelhante ao rayadito que habita as florestas do sul da Patagônia e vive em cavidades de troncos.

"Não há arbustos nem espécies de madeira: literalmente no meio do oceano um pássaro de floresta conseguiu sobreviver", comentou à agência de notícias Reuters Ricardo Rozzi, da Universidade de Magallanes, no Chile, e da Universidade do Texas do Norte, além de diretor do Centro Internacional de Estudos sobre Mudança Global e Conservação Biocultural (Chic).

Durante o período de pesquisa, que levou seis anos, os cientistas capturaram e mediram na ilha 13 espécimes do rayadito subantártico. Em seu estudo, eles enfatizam a importância de "monitorar e conservar esse arquipélago ainda intocado, onde não há espécies exóticas". A referência é a animais e plantas trazidos de outros locais, geralmente por humanos, que representam ameaça para as faunas locais.

O governo chileno criou o Parque Marinho Ilhas Diego Ramírez-Passagem de Drake em 2017, com o fim de proteger os pinguins, baleias e albatrozes raros da região. Ele abarca 144.390 quilômetros quadrados das águas meridionais do Chile, começando no Cabo Horn e estendendo-se para o sul até as 200 milhas da zona econômica do Chile, em direção à Antártida.

av (Reuters, ots)