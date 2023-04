Descarrilamento de trem deixa um morto e feridos na Holanda

Uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas depois de dois trens se chocarem contra um equipamento de construção perto da cidade de Haia, na Holanda, segundo os serviços de emergência locais.

Um trem de carga da DB Cargo e um trem de passageiros da empresa NS, com cerca de 50 pessoas, se envolveram na colisão, que ocorreu na cidade de Voorschoten, por volta das 3h30 (horário local) desta terça-feira (04/04).

Três vagões do trem de passageiros descarrilaram, e dois deles foram parar num campo ao lado dos trilhos.

A pessoa morta é um operário que trabalhava na manutenção dos trilhos durante a madrugada, segundo as autoridades locais de segurança.

Dezenove feridos receberam tratamento de emergência em Utrecht, e pessoas com ferimentos leves foram atendidas no local. Algumas delas foram depois acolhidas por moradores das redondezas.

Duas pessoas gravemente feridas foram levadas para um hospital em Leiden, comunicou o hospital.

O maquinista do trem de passageiros sofreu fraturas múltiplas e foi levado para um hospital, afirmou a empresa NS. O maquinista do trem de carga foi examinado no local e liberado, segundo a DB Cargo.

Trabalhos de manutenção em dois dos quatro trilhos no local eram realizados no momento das colisões, comunicou a operadora de ferrovias ProRail.

As autoridades locais afirmaram que vão investigar as causas da colisão. Testemunhas que moram nas redondezas disseram à imprensa holandesa que o trem de carga foi o primeiro a se chocar contra o equipamento, e logo em seguida aconteceu o choque e descarrilhamento do trem de passageiros.

as/lf (DPA, ots)