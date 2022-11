Democratas garantem maioria no Senado dos EUA

Vitória em Nevada assegura vantagem do partido de Biden e afasta de vez a possibilidade de uma "onda republicana" no Congresso americano. "Me sinto bem e ansioso pelos próximos dois anos", disse o presidente.

O Partido Democrata do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou a maioria no Senado após uma vitória decisiva no estado do Nevada. O resultado deste sábado (13/11) afasta de vez a possiblidade de uma "onda republicana" nas eleições legislativas deste ano.

Ao final da apuração em Nevada, a candidata democrata Catherine Cortez Masto conseguiu se reeleger e deu aos democratas a 50ª cadeira no Senado, garantindo assim a maioria para o partido de Biden.

O Partido Republicano conquistou a maioria da Câmara dos Representantes e havia a expectativa de que pudesse sair vencedor também na disputa pelo Senado.

As chamadas midterms – as eleições que ocorrem na metade do mandato do presidente – resultam normalmente em uma rejeição ao partido que está no poder.

Este ano, com a alta da inflação a baixa popularidade de Biden, os republicanos esperavam obter com certa facilidade o controle das duas casas do Congresso.

Nova derrota para Trump

Mas, após uma campanha bastante polarizada, centrada em temas espinhosos como o direito ao aborto, os democratas deram uma demonstração de força ao evitar que membros mais radicais do Partido Republicano, apoiados pelo ex-presidente Donald Trump, conseguissem se eleger para cargos no Legislativo e para os governos de alguns estados.

Trump esperava uma vitória esmagadora dos republicanos nas midterms para anunciar de maneira triunfante sua candidatura à presidência em 2024.

O ex-presidente ainda é uma das principais figuras do partido, mas enfrentará a concorrência de outros nomes que vêm ganhando força entre os conservadores para a disputa pela Casa Branca, como o governador reeleito da Flórida, Ron DeSantis.

A vitória republicana na Câmara também foi por margem mais apertada do que esperavam os conservadores. Segundo as projeções, o Partido Republicano deverá ter 211 cadeiras, contra 204 do Partido Democrata, mas ficará abaixo das 218 necessárias para obter a maioria na Casa.

A contagem dos votos em Nevada foi bastante lenta após o término das eleições na última terça-feira, devido à diferença apertada entre os candidatos e em razão das leis eleitorais estaduais.

A composição do Senado será de 50 democratas e 49 republicanos. Esse quadro ainda poderá mudar, uma vez que a eleição para o Senado no estado da Georgia será decidida em segundo turno, em dezembro.

Biden ganha força às vésperas do G20

Mas, mesmo no caso de uma vitória da oposição, a vice-presidente Kamala Harris possui o voto de desempate, o que garante a maioria para os democratas.

"Me sinto bem e ansioso pelos próximos dois anos", disse Biden após a vitória democrata em Nevada, durante um encontro com líderes do Sudeste Asiático no Camboja. "Não me surpreendi com o resultado. Estou incrivelmente satisfeito. Acho que reflete a qualidade de nossos candidatos", exaltou.

Biden se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping durante o encontro dos países do G20 nesta segunda-feira. "Sei que vou chegar [ao G20] com mais força", disse o americano.

rc (AFP, DPA)