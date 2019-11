Democratas celebram sucesso em dois estados dos EUA

A um ano da próxima eleição presidencial nos EUA, Donald Trump sofreu um duro revés em duas eleições estaduais. Seus rivais democratas venceram nesta terça-feira (05/11) nas eleições nos estados de Virgínia e Kentucky.

O resultado do pleito do tradicional estado conservador do Kentucky era aguardado com especial expectativa. Nele, o atual governador, o republicano Matt Bevin, foi derrotado pelo rival democrata Andy Beshear por uma margem estreita de votos, segundo a apuração.

Beshear declarou vitória, enquanto Bevin, apoiador de Trump, se negou a reconhecer a derrota. Ele disse que "de forma alguma" reconhecerá ter perdido a votação, insinuando que recorrerá, acusando "mais do que algumas irregularidades". O resultado final, entretanto, ainda não foi divulgado oficialmente.

Durante comício no Kentucky na noite de segunda-feira, Trump disse diante de 20 mil simpatizantes que uma vitória dos democratas seria uma "mensagem muito ruim", apelando que seus seguidores não fizessem isso com ele. No estado, o republicano obteve em 2016 quase 30% a mais de votos que sua rival, Hillary Clinton.

Na Virgínia, pela primeira vez em 25 anos, os democratas conquistaram a maioria nas duas câmaras do parlamento local. O líder do partido democrata Tom Perez falou em uma "vitória histórica", ​que "abala Trump e todos os republicanos". Ele convocou os democratas a lutarem com "energia sem precedentes", em todos os estados, para derrotar Trump no próximo ano.

No estado do Mississippi, reduto de Trump, o governador republicano Tate Reeves conseguiu se reeleger, informou a mídia americana. O presidente americano parabenizou Reeves, alegando através do Twitter que sua participação num comício na sexta-feira no Mississippi contribuiu para a vitória do republicano naquele estado.

MD/dpa/afp

