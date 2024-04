De Santa Catarina aos incas: 500 anos da saga de Peabiru

Pesquisando sobre o Império Inca, a jornalista e escritora Rosana Bond leu em um antigo livro espanhol que um tal de Aleixo Garcia fora o primeiro europeu avistado pelos indígenas dos Andes. E anotou aquela informação despretensiosamente. À medida em que os anos passavam e ela estudava a história da América Latina, mais aquele personagem aparecia em textos e documentos. Até que viu uma citação ao seu nome em um folheto sobre Desterro, atual Florianópolis. "Mas o que é que esse sujeito está fazendo aqui num livro de história de Santa Catarina?", perguntou-se.

Bond tinha duas pontas de uma história: um europeu que esteve em Santa Catarina e nos Andes antes que os espanhóis chegassem ao Império Inca. Como se montasse um quebra-cabeças, a escritora foi juntando informações espalhadas em livros e documentos, além de entrevistar e conviver com indígenas. E escreveu, em 1996, o livro A Saga de Aleixo Garcia – o descobridor do Império Inca, ajudando a tornar um pouco mais conhecida a história do marinheiro português e dos guaranis.

Após naufragar em Florianópolis, Garcia foi salvo e passou a viver com os carijós – como eram chamados os guaranis que habitavam a região. Viveu cerca de sete anos entre eles, teve um filho e ouviu histórias de um reino rico em ouro e prata comandado por um rei branco. Com um grupo de indígenas, percorreu o Caminho de Peabiru, um conjunto de trilhas e caminhos indígenas, chegando ao Império Inca, nas proximidades de Potosí.

Retornou com algumas riquezas, mas foi morto no atual Paraguai. Sua história motivou outros exploradores a tentarem seguir seus passos, embora ninguém tenha ido tão longe. "Garcia era uma pessoa desimportante. O que o tornou importante foi a amizade com os guaranis. Eles o adotaram e o tornaram índio", avaliou Bond, ao refletir sobre a saga que completa 500 anos neste 2024.

O naufrágio em Florianópolis

O português Aleixo Garcia era marinheiro em uma expedição espanhola comandada por Juan Diaz de Solís, cujo objetivo era encontrar um caminho para o Oriente através do sul da América do Sul. No Rio da Prata, Solís desembarcou de sua caravela para negociar com indígenas, mas foi morto e devorado por eles. No retorno à Espanha, um dos três navios do grupo naufragou ao entrar na baía sul da Ilha de Santa Catarina – Florianópolis é formada pela ilha e mais uma pequena parte do continente.

Garcia era um dos náufragos, que, segundo Bond, sobreviveram graças aos guaranis. Segundo diversos historiadores, o português destacou-se, aprendendo, inclusive, a língua dos indígenas. É provável que tenha tido um filho ainda em Santa Catarina, embora alguns autores acreditem que o menino tenha nascido no Paraguai.

Caminho de Peabiru saía da costa Atlântica e era delimitado por gramíneas plantadas por indígenas Foto: Nádia Pontes/DW

"O que se sabe é que, num certo dia, os índios cariós [a autora usa essa grafia para se referir aos indígenas] revelaram ao português seu maior e mais precioso segredo: conheciam um caminho sagrado que levava a uma terra longínqua, a oeste, com montanhas altas, onde havia muitos objetos que brilhavam, onde o povo usava roupas (ao contrário deles, cariós, que andavam seminus) e havia um rei de pele mais clara que a deles", descreveu Bond no livro. E, além de mostrar peças de prata e ouro, disseram ao náufrago que sabiam chegar até lá por meio do Caminho de Peabiru.

A expedição e o Peabiru

A arqueóloga Claudia Inês Parellada, coordenadora do núcleo de arqueologia do Museu Paranaense, descreveu em um artigo o Peabiru "como um grande conjunto de trilhas indígenas, algumas iniciando na costa Atlântica, entre as atuais São Vicente e Laguna, com ramais que acessavam o interior da América do Sul". O caminho conectava aldeias aliadas e, até por isso, o sistema alternava-se com o tempo.

Peabiru é, provavelmente, um termo de origem tupi-guarani, que significaria "grama amassada". Os indígenas plantavam gramíneas que cobriam o solo, impedindo que árvores e arbustos brotassem novamente. Essa rede, segundo Parellada, encontrava-se com um sistema de caminhos andinos incas, chamado de Qhapaq Ñan. Era possível, portanto, sair do Oceano Atlântico e chegar ao Oceano Pacífico.

Foi por esse caminho que a expedição catarinense seguiu. Teve início nas proximidades de Florianópolis, provavelmente na atual cidade de Palhoça, por volta de 1524 – a data correta não é conhecida. Partiram Garcia, outros três náufragos e os indígenas guaranis, com mulheres e crianças. Dirigiram-se ao norte pelo litoral, penetrando o Peabiru pelo rio Itapocu. Passaram pelo Paraná, entraram no Paraguai e, depois, chegaram à Bolívia. No caminho, foram recrutados outros indígenas: estima-se em dois mil o número de pessoas que formaram a legião.

Andaram a pé e usaram barcos. O espanhol Ruy Diaz de Guzmán, que esteve no Paraguai no século 14 e encontrou remanescentes da expedição, inclusive o filho de Garcia, escreveu que "caminhando na planície daquelas terras encontraram muitos povoados de índios de diversas línguas e nações, com quem tiveram grandes encontros e lutas, ganhando de alguns e perdendo de outros".

Chegaram até as proximidades da atual Cochabamba, a 150 quilômetros da montanha de prata de Potosi, na época chamado de Alto Peru e pertencente ao Império Inca. Hoje, a região pertence à Bolívia. As comunidades mobilizaram-se contra a tropa e alertaram o rei Huayna Cápac. "O Inca enviou exércitos contra eles, que conseguiram rechaçá-los em alguns pontos, e fez construir fortificações para evitar novos assaltos", narrou o historiador argentino Enrique de Gandia.

A morte

Mesmo tendo que fugir, a expedição retornou com roupas finas, taças, vasilhas e coroas de prata e outros metais. O grupo chegou até a atual cidade de San Pedro de Ycuamandiyú, no Paraguai, completando cerca de três mil quilômetros de percurso. Alguns emissários foram enviados até o litoral de Santa Catarina – a hipótese é de que o objetivo era retornar ao Andes.

No entanto, Garcia foi assassinado, provavelmente por indígenas paiaguás. A localidade onde ele morreu, segundo Bond, ficou conhecida como Garcia-Cué, algo como "o lugar onde cambaleou Garcia" ou "o lugar que foi de Garcia".

"Esse final trágico de uma das mais fantásticas epopéias americanas não impediu que Aleixo Garcia viesse a ser reconhecido pela história do Paraguai, Bolívia, Argentina e Peru como o primeiro e mais impetuoso explorador de todo o continente sul-americano – ao contrário do que sucede no Brasil, onde é quase um desconhecido", descreveu Bond no livro de 1996. Para a escritora, Garcia continua um quase desconhecido.