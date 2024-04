De olho nos Jogos Olímpicos, Paris testa segurança com IA

Por dois dias, serão conduzidos experimentos com a tecnologia em dois grandes eventos e nas estações de transporte público no entorno. Nível de alerta na França aumentou após ataque terrorista em Moscou.

Como ensaio para a segurança dos Jogos Olímpicos, a SNCF e a RATP, empresas que operam o transporte público em Paris, foram autorizadas pela polícia francesa a conduzir testes de vigilância usando inteligência artificial em quatro estações próximas a dois grandes eventos neste fim de semana: um show da banda pop Black-Eyed Peas no sábado (20/04) e uma partida de futebol entre Paris Saint-German e Olympique Lyon no domingo (21/04).

As multidões serão monitoradas por mais de 100 câmeras. As imagens serão analisadas usando inteligência artificial com "tecnologia inteligente e baseada em algoritmos".

Autoridades afirmam que o recurso ajudará a polícia a identificar deslocamentos em áreas de interesse, bem como bolsas abandonadas e o volume de pessoas. É o segundo teste do tipo feito na cidade. O primeiro foi em um grande show em março.

Scanners corporais

A vigilância com a ajuda da inteligência artificial será empregada por autoridades municipais e pela organização dos Jogos Olímpicos durante o evento, que ocorre de 26 de julho a 11 de agosto. Elas dizem que não farão uso de softwares de reconhecimento facial, mas sim de scanners corporais.

O Comitê Olímpico Internacional também planeja usar IA "de forma responsável" para proteger os atletas de assédio online e ajudar a melhorar a transmissão dos torneios.

A capital francesa foi alvo de ataques terroristas no passado. A menos de 100 dias do começo do maior evento esportivo do mundo, as autoridades estão especialmente preocupadas com a abertura dos Jogos, que pela primeira vez na história acontecerá fora de um estádio: no rio Sena.

O nível de alerta no país aumentou após um ataque terrorista recente a uma casa de shows em Moscou, na Rússia. Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, há um plano de contingência para a eventualidade de a cerimônia de abertura ter que ser realizada em um outro local por razões de segurança.

ra/le (AP, dpa)