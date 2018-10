Datafolha põe Bolsonaro com 58% dos votos válidos e Haddad com 42%

Na primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (10/10), o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 58% dos votos válidos. Já Fernando Haddad (PT) está com 42%.

Para calcular os votos válidos, o Datafolha excluiu as intenções de voto branco e nulo, além dos indecisos. O método é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição. No primeiro turno, o ex-militar conquistou 46% dos votos válidos contra 29% do petista.

Assistir ao vídeo 01:54 Ao vivo agora 01:54 min Compartilhar Mitos eleitorais Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/33esN Mitos eleitorais

Já levando em conta todas as intenções de voto, Bolsonaro aparece com 49% e Haddad com 36%. Os entrevistados que pretendem votar branco ou nulo somam 8% e 6% declararam estar indecisos.

O Datafolha perguntou ainda quando os eleitores decidiram o voto para presidente no primeiro turno. Para 63% dos entrevistados, a decisão foi tomada pelo menos um mês antes do pleito. Já 10% escolheu o candidato 15 dias antes, 8% uma semana antes, 6% na véspera da eleição e 12% no dia da eleição.

O Datafolha ouviu 3.235 eleitores em 227 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A sondagem, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo, foi realizada nesta quarta-feira.

CN/rtr/ots

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter