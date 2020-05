Datafolha: Metade dos brasileiros reprova gestão da pandemia por Bolsonaro

Cada vez mais brasileiros reprovam a gestão da crise do novo coronavírus por parte do presidente Jair Bolsonaro, mostra uma pesquisa do Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo na noite desta quinta-feira (28/05). Entre os entrevistados, 50% avaliou a atuação do presidente como sendo ruim ou péssima, um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento de abril.

Já em comparação com a primeira pesquisa que avaliou a condução do Bolsonaro na pandemia, realizada em março, houve um aumento na reprovação de 17 pontos percentuais. Na época, apenas 33% dos brasileiros consideraram a gestão do presidente ruim ou péssima.

A aprovação segue em 27%, mesmo índice do levantamento anterior, e os que consideram a gestão da crise regular são 22%, uma queda de três pontos percentuais em relação a abril.

A piora na avaliação de Bolsonaro reflete a turbulência vivida pelo governo, que perdeu dois ministros da Saúde em pouco menos de um mês e viu os números de casos e de mortes por covid-19 saltarem rapidamente. O país já tem mais de 438 mil infecções confirmadas da doença, e os óbitos em decorrência do novo coronavírus já passam de 26 mil.

A maior rejeição à condução de Bolsonaro na crise foi registrada no Nordeste e no Sudeste, com 52%. Entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, 62% consideram a condução ruim ou péssima, e entre os mais instruídos esse índice é de 57%. Apenas 15% dos defensores do lockdown, modalidade mais radical de isolamento, acham Bolsonaro ótimo ou bom.

O Ministério da Saúde, agora sob o comando interino do general Eduardo Pazzuelo, também viu seu prestígio cair, ficando com 45% de ótimo/bom na mais recente pesquisa. No começo da crise, 55% aprovavam as ações da pasta, índice que subiu para 76% na gestão de Luiz Henrique Mandetta e caiu para 55% com Nelson Teich.

O Datafolha ouviu 2.069 pessoas, por telefone, entre segunda e terça-feira. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

Bolsonaro é crítico ao isolamento social e costuma minimizar a gravidade da pandemia., que chegou a chamar de "gripezinha". Mais de uma vez, o presidente provocou aglomeração em Brasília ao visitar o comércio. Além disso, participou ao menos três vezes de manifestações a seu favor, cumprimentando e beijando simpatizantes, indo contra a recomendação de médicos e de seu próprio governo. Em março, o presidente chegou a dizer que "ficar em casa é coisa de covarde".

Vários governadores, entre eles João Doria, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, têm uma visão diferente e tiveram embates com o presidente por considerarem necessárias medidas mais rígidas de isolamento. Isso se reflete na pesquisa: os governadores seguem sendo melhor avaliados do que Bolsonaro na gestão da crise.

No entanto, os chefes estaduais também viram o índice de satisfação cair: de 54% na pesquisa anterior para 50%. Para 24% dos entrevistados, seus governadores são regulares no combate à covid-19, e 25% estão insatisfeitos, um crescimento de 5 pontos ante a pesquisa anterior. Os governadores mais bem avaliados são os do Sul, com 68% de ótimo e bom, seguidos por Nordeste (53%), Norte/Centro-Oeste (52%) e Sudeste (50%).

Para 33%, Bolsonaro é muito responsável pela curva de infecção pelo novo coronavírus. Outros 20% acham ele um pouco responsável, e 45% o eximem de responsabilidade. Entre os mais ricos, o índice dos que acham o presidente muito responsável é de 42%, e entre os mais instruídos, de 43%. Entre os maiores de 60 anos, metade acha que ele não é o responsável, assim como 52% das donas de casa. Sobre os governadores, 19% acham que eles são muito responsáveis, e 20% os consideram um pouco responsáveis.

O Datafolha já havia revelado na quinta-feira que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro atingiu o nível mais alto desde o início de seu governo, com 43% de avaliação ruim ou péssima, quatro pontos percentuais a mais em relação ao levantamento anterior, divulgado em abril. Por outro lado, 33% o veem como bom ou ótimo, 22% como regular e 2% não souberam responder.

O resultado parece demonstrar um aumento da polarização da opinião pública. Em 2019, os dados mostravam uma divisão semelhante entre as três avaliações, mas agora, o grupo dos que consideravam o governo regular perdeu força, com parte desses brasileiros aparentemente mudando de opinião e passando a avaliar negativamente o presidente.

Na quarta-feira, o instituto revelou que 60% dos brasileiros é a favor do lockdown, ou seja, de medidas drásticas de confinamento para conter o avanço da doença.

Cronologia do coronavírus no Brasil Primeiro caso no Brasil Após já ter se espalhado por cerca de 40 países, matado mais de 2.700 pessoas e infectado mais de 80 mil, o primeiro caso do novo coronavírus é confirmado no Brasil apenas no final de fevereiro. Trata-se de um homem de 61 anos que viajou à Itália a trabalho. (26/02)

Cronologia do coronavírus no Brasil Chefe da Secom testa positivo para coronavírus O secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, testou positivo para o coronavírus. Ele havia acabado de voltar de uma viagem com Jair Bolsonaro para os EUA, onde ambos se encontraram com Donald Trump. Dias depois, havia 18 infectados entre os integrantes da comitiva. Entre eles, dois ministros. Bolsonaro afirma que seus testes deram negativo, mas se recusa a mostrá-los. (12/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Atos pró-Bolsonaro em várias cidades Ignorando pedidos de autoridades de saúde para que evitem aglomerações, manifestantes saem às ruas a favor do governo e contra o Congresso e o STF. O presidente Jair Bolsonaro participa de protesto e cumprimenta apoiadores. Participação de Bolsonaro em atos antidemocráticos voltariam a ocorrer nas semanas seguintes. Presidente também visitou várias vezes comércio da região. (15/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Brasil registra primeiras mortes pelo novo coronavírus Primeira vítima é um homem de 62 anos, morador de São Paulo e que sofria de diabetes e hipertensão. Mais tarde, um hospital em Niterói, no Rio de Janeiro, anuncia a morte de um idoso de 69 anos com sintomas de coronavírus. (17/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Paulo Guedes anuncia benefício a trabalhador informal O governo anuncia que pagará voucher de R$ 200 a trabalhadores informais, que correspondem a 41% da força de trabalho, segundo o IBGE. Ações iniciais contra a crise do coronavírus abarcavam apenas trabalhador formal, deixando de fora grande parcela da população, que está desempregada ou na informalidade. (18/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Todos os estados brasileiros registram casos de covid-19 Roraima, o último estado que ainda não registrava casos do novo coronavírus, reportou dois infectados. Com isso, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já confirmaram casos de covid-19. (21/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Governo restringe entrada de estrangeiros Começa a valer a medida que restringe a entrada no país, via aérea, de pessoas vindas da Europa e de vários países asiáticos por 30 dias para conter a disseminação do coronavírus. A portaria não se aplica a brasileiros natos ou naturalizados ou a imigrantes com autorização de residência no país. (23/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Bolsonaro minimiza vírus em pronunciamento O presidente faz um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão no qual conclama o país a "voltar à normalidade", pedindo que os estabelecimentos comerciais não fechem as portas e que as pessoas saiam do confinamento em suas casas. Ele chama a covid-19 de "gripezinha" e fala em "histeria" devido à pandemia. Bolsonaro é alvo de panelaços pelo oitavo dia consecutivo. (24/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Estados mantêm medidas de isolamento Em reunião por videoconferência, governadores de 26 estados discutem ações emergenciais para conter a disseminação de covid-19 e dizem que continuarão seguindo as regras de isolamento sociais com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. (25/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Penelaços contra Bolsonaro Para demonstrar insatisfação com as decisões de Bolsonaro em relação à pandemia, metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras grandes cidades, registram vários dias consecutivos de panelaços nas sacadas e janelas dos prédios. Em algumas capitais, palavras contra o presidente são projetadas em prédios. (31/03)

Cronologia do coronavírus no Brasil Bolsonaro sanciona ajuda de até R$ 1,2 mil para informais Bolsonaro sanciona um auxílio emergencial por três meses, no valor de 600 reais, destinados aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. No mesmo dia, era confirmado primeiro caso de coronavírus em indígena. A paciente de 20 anos da etnia kokama trabalha como agente de saúde indígena no oeste do Amazonas. (01/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Governo convoca veterinários, dentistas e outros profissionais Cerca de 15 categorias da área de saúde devem participar de capacitação para que possam ser recrutadas para atuar no SUS durante a pandemia. A ação abrange as áreas de serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. (02/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Empresas brasileiras lançam manifesto contra demissões Dezenas de empresas brasileiras lançam um manifesto, intitulado "Não demita", comprometendo-se a não cortar postos de trabalho ao menos nos próximos dois meses, e conclamando outros empresários a fazerem o mesmo, diante dos impactos que a pandemia de covid-19 terá sobre a economia. (06/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Em pronunciamento, Bolsonaro defende uso da cloroquina Em pronunciamento transmitido em cadeia nacional de TV, Bolsonaro defendeu o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, apesar de a eficácia das substâncias para a doença ainda não ser cientificamente comprovada. Foi o quinto pronunciamento de Bolsonaro em meio à pandemia e o primeiro usado por ele para se solidarizar com quem perdeu familiares devido à doença.(08/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Mortes por covid-19 no Brasil superam óbitos por dengue e H1N1 em 2019 O país soma 800 mortes em decorrência do novo coronavírus. Durante todo o ano passado, foram registrados 782 óbitos por dengue e outros 312 continuam em investigação, mostra boletim epidemiológico divulgado pela pasta da Saúde. De acordo com outro boletim epidemiológico, em 2019 morreram no Brasil 787 pessoas vítimas de Influenza A (H1N1). (08/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Garoto de 15 anos é primeiro ianomâmi a morrer por covid-19 O adolescente recebia cuidados em um leito de UTI num hospital em Boa Vista desde 3 de abril. Entidades de defesa da causa indígena, como o Instituto Socioambiental (ISA) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), têm denunciado a subnotificação de casos de covid-19 entre indígenas e demonstrado preocupação com o risco para as comunidades. (10/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Latam suspende voos internacionais A maior companhia aérea da América Latina, Latam, decide suspender todos os seus voos internacionais até 30 de abril. De acordo com o comunicado da empresa, a suspensão se deve "às restrições sanitárias impostas por vários países, assim como à contínua queda de demanda causada pela pandemia". A Latam conecta normalmente 145 destinos em 26 países, com cerca de 1.400 voos por dia. (10/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Cristo Redentor homenageia profissionais da saúde Para homenagear os profissionais da saúde, o Cristo Redentor ganhou iluminação especial no domingo de Páscoa. Foram projetadas na estátua bandeiras de países afetados pela pandemia, como China, EUA, Espanha, Itália e Brasil e mensagens e desenhos otimistas feitos por crianças. Por fim, foi projetada uma imagem que "vestia" o Cristo com um jaleco como os usados por médicos e enfermeiros. (12/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Banco Mundial prevê queda de 5% no PIB brasileiro em 2020 Se a previsão for confirmada, será a maior retração desde 1962, quando teve início a série histórica disponibilizada pelo Banco Central. A retração seria maior até do que a de 1981, a pior da série, quando o PIB brasileiro teve queda de 4,39%. O Banco Mundial afirma, porém, que as previsões podem mudar a depender da evolução da pandemia. (12/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Dois governadores testam positivo para covid-19 Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho, governador do Pará, confirmam infecção por coronavírus. Witzel disse ter apresentado sintomas de febre, dor de garganta, perda de olfato, mas afirma que já está se sentindo bem. O paraense Helder Barbalho, apesar de não ter apresentado sintomas, fez o teste após parte da equipe dele ter recebido confirmação da infecção. (14/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Bolsonaro demite Mandetta Em meio à pandemia de coronavírus, Bolsonaro demite o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A decisão ocorre dias depois de o titular da pasta ter dado uma entrevista contrariando a posição do presidente em relação à resposta à pandemia de covid-19. Mandetta defendia o isolamento social. O médico oncologista Nelson Teich foi escolhido para substituir Mandetta. (16/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil São Paulo prolonga quarentena O governo de São Paulo decidiu estender a quarentena em todo o estado até pelo menos 10 de maio. Sob a medida, comércios permanecem fechados, incluindo bares e casas noturnas, e restaurantes só podem abrir para fazer entregas. O isolamento havia sido decretado em 24 de março, foi prorrogado em 8 de abril e deveria terminar no próximo dia 22. (17/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Novo ministro da Saúde defende plano para saída do isolamento Em sua primeira entrevista após assumir o comando do Ministério da Saúde, Nelson Teich defende um plano para saída do isolamento e diz que o número de infectados no país é relativamente baixo se comparado com o total da população e não deve alcançar 70% da população em contato com a doença. "É impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado." (22/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Brasil registra mais de 400 mortes por covid-19 em 24 horas Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 407 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de 3.313 óbitos. Esse foi o maior número de mortes diário desde o início da pandemia no país. De acordo com o ministério, foram contabilizados ainda 3.735 novos casos do coronavírus, com o número total chegando a 49.492. (23/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil Brasil supera a China em mortes por covid-19 A contagem diária de mortes por covid-19 atinge número recorde com 474 óbitos, elevando o total de vítimas no país para 5.017. O Brasil se torna o 9º país com o maior número de mortes em todo o mundo, superando a China, onde surgiu a pandemia e 4.637 óbitos foram registrados. Ao ser questionado sobre as mortes, Bolsonaro respondeu: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?". (28/04)

Cronologia do coronavírus no Brasil São Paulo exige uso de máscaras no transporte público Começa a valer no estado de São Paulo a medida que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção aos usuários do transporte público, de táxis e aplicativos de carona. A fiscalização ficará sob a responsabilidade das empresas de transporte. Se houver irregularidades, elas serão advertidas e, em caso de reincidência, multadas. Os passageiros, porém, receberão apenas advertência verbal. (04/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Bolsonaro perdeu "compasso moral", diz "The Lancet" No editorial intitulado "Covid-19 no Brasil: 'E daí?'", a revista científica britânica "The Lancet" disse que "talvez a maior ameaça à resposta brasileira à covid-19 seja seu presidente". "Tal desordem no coração do governo é uma distração fatal em meio a uma emergência de saúde pública e também um sinal forte de que a liderança do Brasil perdeu seu compasso moral – se é que jamais teve." (07/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil STF anula restrições à doação de sangue por homens gays O STF considerou inconstitucional a regra da Anvisa e do Ministério da Saúde que proibia a doação de sangue por "homens que fazem sexo com homens" nos 12 meses anteriores à coleta. Uma semana antes, a AGU havia pedido que o STF rejeitasse a ação. Mas a Defensoria Pública da União posicionou-se a favor de agilizar o julgamento. A epidemia reduziu as doações e os estoques de sangue no país. (08/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Exames entregues por Bolsonaro deram negativo Os exames feitos por Bolsonaro tiveram resultado negativo para coronavírus, segundo laudos recebidos pelo STF. Os documentos mostram que ele usou pseudônimos para realizar os exames, embora outros dados pessoais, como CPF e RG, tenham sido informados corretamente. O presidente fez os testes em março, após retornar de uma viagem aos EUA, mas vinha se recusando a apresentar os exames. (13/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Bolsonaro livra agentes públicos de responsabilidade por erros durante epidemia De acordo com medida provisória (MP) editada por Bolsonaro, agentes públicos apenas poderão ser responsabilizados nos âmbitos civil e administrativo se houver "dolo ou erro grosseiro", "manifesto, evidente e inescusável, praticado com culpa grave" e "com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia". Dias depois, o STF limitou o alcance da MP. (14/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Covid-19 já atinge dezenas de povos indígenas A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) informou que, até 15/05, 38 povos indígenas do país já haviam sido afetados pelo coronavírus. A associação contabilizou 446 infecções e 92 mortes em comunidades indígenas. A maioria das infeções foi registrada na Amazônia, onde está localizada a maioria das comunidades isoladas. Mas também há casos no Sul, Centro-Oeste e Nordeste. (15/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde Menos de um mês após ter assumido o cargo, Nelson Teich pediu demissão do Ministério da Saúde. Ele afirmou que a saída foi decisão dele, sem dar detalhes sobre os motivos. "A vida é feita de escolhas. E hoje eu escolhi sair", destacou. Ele e Bolsonaro vinham discordando sobre medidas na gestão da epidemia. O general Eduardo Pazuello assume o cargo interinamente. (15/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Sem base científica, governo amplia uso da cloroquina O Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com covid-19, permitindo que os medicamentos sejam administrados também em casos leves da doença. A mudança do protocolo foi feita a pedido de Bolsonaro, apesar de não haver comprovação científica da eficácia do medicamento em pacientes com covid-19. (20/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Governo anuncia adiamento do Enem O Enem será adiado, segundo decisão do Inep, responsável pela prova, e do Ministério da Educação. Anúncio ocorre em meio à pressão de setores da sociedade civil, em especial entidades que representam estudantes, que vinham pedindo a escolha de uma nova data por causa da epidemia. Segundo o Inep, o exame será adiado "de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais". (20/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Brasil se torna segundo país com mais casos de covid-19 no mundo Em 22/05, o Brasil chegou à cifra de 330.890 pessoas infectadas, tornando-se o segundo país com mais casos em todo o mundo. A soma superou a Rússia e fica atrás apenas dos EUA. Diversas instituições de saúde em todo o país alertam que os números da pandemia no Brasil devem ser muito maiores em razão da baixa quantidade de testes feitos na população e da subnotificação de casos e mortes. (22/05)

Cronologia do coronavírus no Brasil Vídeo mostra desinteresse do governo nas vítimas da pandemia Em reunião ministerial em 22 de abril, Bolsonaro e ministros discutiram até a legalização dos jogos de azar, mas não mencionaram UTIs ou como lidar com aumento de mortes por covid-19. Um dos participantes chegou a afirmar que o "pico" parecia ter passado. No dia da reunião, o país somava 2.906 mortes por covid-19 e cerca de 45 mil casos. A gravação do encontro foi tornada pública em 22/05.

Cronologia do coronavírus no Brasil EUA proíbem entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil Medida atinge cidadãos não americanos que estiveram em território brasileiro nos últimos 14 dias. O veto não se aplica àqueles que tenham residência permanente nos EUA, sejam cônjuges, pais ou filhos de americanos, sejam membros de tripulação aérea ou viajem a convite do governo dos EUA. A decisão, que passaria a valer a partir de 28 de maio, foi adiantada para às 23h59 de 26 de maio. (26/05) Autoria: Fernanda Azzolini



