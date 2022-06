Datafolha: 1 em cada 4 brasileiros não tem comida suficiente

Mais pobres são os mais afetados pela insegurança alimentar. Entre as pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, 38% dizem não ter comida suficiente em casa para suas famílias.

Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira (27/06) revela que um em cada quatro brasileiros (26%) afirma não ter comida suficiente para alimentar seus familiares.

O resultado significa um leve aumento em relação ao levantamento anterior, divulgado em março, quando 24% disseram não ter comida suficiente em casa. A variação, porém, ainda está dentro da margem de erro da pesquisa, de 2% para mais ou para menos.

Segundo a pesquisa, 62% dos brasileiros afirma ter comida suficiente, enquanto 12% disseram ter mais do que o suficiente; números que também estão dentro da margem de erro. Os percentuais se mantém praticamente inalterados desde o início dos levantamentos, em maio de 2021.

Os mais afetados pela falta de alimentos são os mais pobres. Entre as pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos (2.424 reais), 38% dizem não ter comida suficiente.

Na faixa dos que recebem entre dois e cinco salários mínimos (6.060 reais), esse percentual é de 14%, caindo para 4% entre os que recebem até dez salários mínimos (12.120 reais).

A falta de comida atinge com mais força as populações da região Nordeste, onde 32% dizem ter menos comida do que o suficiente, e Norte (30%). No sul, esse percentual cai para 24%, e no sudeste, para 22%.

Entre os desempregados, 42% disseram não ter o suficiente para se alimentar. O problema afeta 39% das pessoas que disseram ter desistido de buscar trabalho; 38% das donas de casa e 27% dos autônomos.

Segundo o Datafolha, além da alta nos preços, o retorno do emprego com funções precarizadas e de baixa remuneração e o acúmulo de incertezas quanto ao ambiente político e econômico nos próximos meses fazem do custo dos alimentos uma preocupação central dos brasileiros.

O Datafolha ouviu 2.556 brasileiros em 181 cidades, nos dias 22 e 23 de junho.

Fome no Brasil atinge 33,1 milhões

Um estudo divulgado no início do mês mostra que 33,1 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de fome.

De acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, o país tem 14 milhões de pessoas a mais em situação de insegurança alimentar do que há um ano. Os principais motivos para o avanço da fome são a falta de políticas públicas e ao cenário da pandemia.

A pesquisa revelou que 58,7% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau – leve, moderado ou grave (fome). Atualmente, apenas quatro em cada 10 domicílios brasileiros conseguem manter acesso pleno à alimentação, ou seja, estão em condição de segurança alimentar.

Em números absolutos, são 125,2 milhões de brasileiros que passaram por algum grau de insegurança alimentar entre o final do ano passado e os primeiros meses desse ano. Trata-se de um aumento de 7,2% desde 2020, e de 60% em comparação com 2018.

rc (ots)