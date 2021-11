O Museu Judaico de Berlim, o Ground Zero em Nova York e o Museu do Curdistão, no Iraque, são alguns dos edifícios projetados por Daniel Libeskind, estrela da arquitetura, cuja obra foca a lembrança e a esperança.

Quem melhor que Libeskind para saber criar lugares em que traumas encontram sua expressão arquitetônica? Em 2001 foi inaugurado o Museu Judaico de Berlim, que hoje se tornou um cartão-postal da cidade. Um prédio revestido de zinco com planta em ziguezague que trouxe fama para Libeskind. O arquiteto, que vive em Nova York, também projetou um novo edifício para o trauma americano de 11/9, para o Ground Zero, o lugar onde se encontravam as Torres Gêmeas antes dos ataques terroristas de setembro de 2011.