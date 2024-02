Daniel Alves começa a ser julgado na Espanha

Preso preventivamente há mais de um ano, jogador é acusado de estupro que teria ocorrido no final de 2022. Crime pode ser punido com até 15 anos de reclusão.

A Justiça espanhola deu início nesta segunda-feira (05/02) ao julgamento do processo contra o jogador de futebol Daniel Alves, 40, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022.

O atleta, que está em prisão preventiva desde 20 de janeiro do ano passado, acompanha neste momento a audiência, realizada na mesma cidade, e que deve se estender até a quarta-feira.

Autoridades espanholas alegam "alto risco de fuga" diante dos "graves" e "diversos" indícios do crime para mantê-lo detido.

Alves – que nega as acusações – se prontificou a entregar seu passaporte e usar uma tornozeleira eletrônica, mas a corte negou o habeas corpus porque o Brasil não extradita cidadãos nacionais para que respondam a processos em outros países.

Na Espanha, o estupro é um crime punível com até 15 anos de reclusão. A acusação pede 12 anos. Caso seja condenado, Alves terá que pagar ainda 150 mil euros (R$ 738 mil) a título de indenização por danos morais e psicológicos.

O que diz a defesa do jogador

Embora a defesa negue as acusações contra ele, o ex-jogador do Barcelona mudou seu depoimento diversas vezes: primeiro, ele alegou nunca ter visto a mulher e negou ter mantido qualquer contato sexual com ela; depois, voltou atrás, mas afirmou que o episódio teria sido consensual.

A mentira inicial, alegou a defesa do atleta, teria sido um gesto para tentar salvar o próprio casamento – Alves é casado com a modelo espanhola Joana Sanz, que chegou a pedir o divórcio em março de 2023, mas voltou atrás na decisão seis meses depois.

A defesa também usou imagens do circuito interno da boate para tentar invalidar a versão da mulher que teria sido violada, mas a corte decidiu que, mesmo que tenha havido algum flerte entre os dois, aquilo não justificaria "de forma alguma" um eventual estupro.

Desta vez, a defesa deve alegar perante o tribunal que o jogador estava bêbado e, portanto, "não tinha plena consciência do que fez".

Ines Guardiola, que assumiu a defesa de Daniel Alves em outubro, é a terceira advogada a representar o jogador perante a Justiça espanhola Foto: JORDI BORRAS/AFP/Getty Images

Mulher prestará depoimento a portas fechadas

A mulher que acusa Alves prestará depoimento em caráter reservado, a portas fechadas, para preservar a identidade dela – algo que tem sido alvo de intensas especulações nas redes sociais.

A Espanha tem se esforçado nos últimos anos para levar a sério e processar adequadamente acusações de violência sexual desde que diversos casos ganharam proeminência no debate público.

Também ex-jogador da seleção brasileira, pela qual conquistou dois títulos da Copa América e uma medalha olímpica de ouro, Alves já atuou por outros grandes times europeus além do Barcelona, como o Juventus e o Paris Saint-Germain.

À época da prisão, ele jogava para o mexicano Pumas, mas o contrato acabou encerrado devido ao processo judicial que ele enfrenta.

O que diz a acusação

O suposto estupro teria ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro numa badalada casa noturna de Barcelona, quando a mulher foi levada para um banheiro.

Acompanhada de amigos, a mulher informou a situação aos seguranças do estabelecimento, que alertaram a polícia da Catalunha. Ainda naquela noite, os agentes da corporação colheram o depoimento da denunciante, que formalizou uma denúncia de agressão sexual junto às autoridades em janeiro.

Na ocasião, os funcionários da boate agiram conforme o protocolo "No Callem", criado pelo governo de Barcelona em 2018 para combater agressões sexuais e violência machista em espaços de lazer da cidade, como discotecas e bares.

Um ponto central do protocolo é deslocar a atenção para as vítimas do abuso ou da agressão sexual. A prioridade das ações deve estar nelas, e não no agressor.

Outro diferencial do protocolo é o acompanhamento dos funcionários dos estabelecimentos por pessoal especializado em violência sexual, que pode oferecer orientações para garantir a correta aplicação das medidas de prevenção e de como lidar com um caso.

No Brasil, um protocolo semelhante virou lei no final de 2023.

ra (AP, Reuters, AFP, EFE, Lusa, ots)