A virada do dia 30 de abril para o dia 1º de maio é comemorada na Alemanha com festas e música, na Tanz in den Mai (Dança maio adentro).

Na Alemanha, desde a Idade Média, diversas regiões comemoram as tradições do mês de maio. O costume é praticado principalmente na Renânia, onde os rapazes colocam o Maibaum, os galhos com fitas coloridas, em frente à casa da amada. Em ano bissexto, isso é feito pela garota.