A pequena cidade costeira ao norte da Alemanha fica no estado Baixa Saxónia e oferece variadas opções de lazer em contato com a natureza. localizada no norte da Alemanha.

A costa pode ser uma ótima opção para quem procura espaço para caminhadas ou cavalgadas. No antigo porto pesqueiro, restaurantes com as especialidades do local, como frutos do mar e peixes frescos, atraem turistas. Outra opção é a vasta gama de spas. Na pequena localidade de Duhnen, por exemplo, é possível fazer sauna com vista para o mar de baixio. Até no inverno as praias são bastante frequentadas.