Cristiane Ramalho

Jornalista multimídia, Cristiane cobre temas da atualidade na Europa para TVs parceiras da DW no Brasil. Faz também reportagens para a redação brasileira e produz conteúdo de vídeo para as redes sociais.

Cristiane tem paixão por contar boas histórias e vê o jornalismo como uma ferramenta cada vez mais importante na luta contra a desinformação e o extremismo.

Antes de entrar para a DW, em 2019, a jornalista carioca foi correspondente em Berlim da Globo News e da RFI, a Rádio França Internacional.

No Brasil, ela se dedicou ao jornalismo impresso e online. Passou pelas redações do Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Isto É e Manchete, e conheceu de perto a realidade brasileira ao fazer uma série de reportagens na Amazônia.

Em seu livro 'Notícias da Favela', Cristiane relata os bastidores da cobertura jornalística nos morros cariocas – que vivenciou como editora-chefe do Portal Viva Favela, referência em inclusão digital e na defesa dos direitos humanos.

A jornalista morou ainda na Inglaterra, onde fez uma pós-graduação em Relações Internacionais.

Cristiane se considera privilegiada por poder acompanhar de perto – e cobrir - as imensas transformações pelas quais a Alemanha vem passando desde 2006, quando chegou ao país.