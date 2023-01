Crise no Vale do Silício ameaça economia dos EUA?

Após anos de intenso crescimento, empresas americanas de tecnologia demitem centenas de milhares de funcionários. Economistas se dividem sobre uma possível recessão no país, em meio a uma alta no desemprego no setor.

Primeiro veio um gotejamento, depois um jorro e agora uma enxurrada. As gigantes da tecnologia nos Estados Unidos realizam milhares de demissões quase todos os dias. As "queridinhas" dos lockdowns na pandemia de covid-19 viram seus lucros despencarem após a vida voltar ao normal, depois de as pessoas passarem meses em frente às telas.

Na época do "boom" da pandemia, o número de funcionários da Microsoft, Google, Amazon e da Meta, a controladora do Facebook, inchou devido à contratações demasiadamente generosas, enquanto a demanda por seus produtos e serviços disparava.

Mas, enquanto a maior inflação em décadas se instalava e os custos operacionais aumentavam exponencialmente, o Vale do Silício não teve outra opção senão reduzir as gorduras.

As empresas de tecnologia cortaram mais de 330 mil empregos nos últimos 12 meses, segundo um levantamento da plataforma de pesquisas TrueUp, incluindo 90 mil desde o início deste ano.

Com a inflação teimando em permanecer em alta, além dos aumentos nas taxas de juros e a desaceleração do crescimento, a conclusão natural é que os males do setor de tecnologia devem se espalhar rapidamente pela economia americana, de modo mais amplo. Os economistas, no entanto, citam diversas razões pelas quais as futuras demissões devem ser limitadas.

Contratações em demasia

"As contratações no setor tecnológico aumentaram 8% em relação aos níveis pré-pandemia, enquanto, de modo geral, o total de empregos está um pouco acima dos níveis pré-pandemia", explicou à DW Olu Sonola, diretor de Economia Regional dos EUA na empresa de classificação de riscos de crédito Fitch Ratings.

"Isso sugere que o setor contratou em demasia em 2021 e 2022 [...] algo em torno de 200 mil ou 300 mil empregos."

Grandes nomes como Twitter, Spotify e Tesla representam a futura trajetória da economia americana, portanto, quaisquer notícias negativas têm mais probabilidade de chegar às manchetes e de distorcer a percepção do público.

Mas, um grande número de trabalhadores de todos os setores mudam de emprego todos os dias, uma vez que os EUA possuem um dos mercados de trabalho mais flexíveis do mundo.

"O número de demissões [na economia americana] todos os meses é de cerca de 1,5 milhão", explicou à DW Karen Dynan, membro sênior do Instituto Peterson para Economia Internacional. Já no setor de tecnologia, a média é de 30 mil por mês.

"A redução de pessoal [no setor tecnológico] vêm recebendo bastante atenção. No entanto, seu efeito direto sobre o desemprego nos EUA, em geral, é limitado", afirma Dynan.

Empresas tech ainda contratam

Enquanto algumas empresas tech reduzem seus quadros, várias outras ainda recrutam agressivamente graças a um mercado de emprego bastante aquecido que deixa empregadores em vários setores em dificuldades para preencherem seus quadros, com os trabalhadores exigindo salários mais altos.

Uma avaliação em portais de emprego na internet da TrueUp, divulgada na última sexta-feira, revelou mais de 179 mil posições em aberto dentro das "big tech" e nos chamados "unicórnios" – as novas empresas privadas de valores estimados em ao menos 1 bilhão de dólares.

Uma pesquisa do portal de empregos ZipRecruit no mês passado descobriu que quatro em cada cinco trabalhadores de tecnologia dos EUA encontram trabalho em menos de três meses.

Oito em cada dez das posições melhor avalíadas nos EUA ainda estão relacionados à tecnologia – incluindo desenvolvedores, engenheiros e aprendizado de maquinários –, segundo o ranking da plataforma Indeed.com, que fornece às pessoas em busca de emprego as melhores perspectivas em todos os setores em 2023.

Muitas das demissões anunciadas também afetam trabalhadores fora dos Estados Unidos.

Gastos em alta, apesar da inflação

Os economistas estão divididos quanto a uma possível recessão nos Estados Unidos em 2023, enquanto os gastos dos consumidores – que correspondem a mais de dois terços da atividade econômica americana – continuam robustos.

Segundo o Departamento de Comércio dos EUA, o consumo teve uma leve redução em novembro e dezembro. As dívidas dos cartões de crédito vem aumentando, o que evidencia que os americanos têm de emprestar mais para manter seus níveis de gastos, o que é provavelmente insustentável.

Twitter ceifou em torno da metade de seus 7,5 mil funcionários, após a rede social ser adquirida pelo bilionário Elon Musk Foto: Tayfun Coskun/AA/picture alliance

Um sinal claro de uma recessão seria o aumento do desemprego, mas o percentual de desempregados nos EUA caiu 0,2% em dezembro, chegando a 3.5%. O número de pessoas que pedem auxílio desemprego atingiu pela primeira vez a baixa histórica de 190 mil na semana passada.

Demissões, mas sem exageros

"Vemos alguns sinais de pressões diminuindo no mercado de trabalho mais amplo – o aumento dos ganhos está se suavizando, enquanto diminui a utilização de trabalhadores temporários e as aberturas de vagas começam a cair. Veremos, provavelmente, as demissões aumentarem no mercado de trabalho, de modo geral", avalia Dynan.

Sonola, por sua vez, acredita que o mercado de trabalho se esfriará significativamente em 2023, Mesmo assim, ele não espera que as demissões nas empresas tech se estendam aos mercados mais amplos.

Alguns poucos analistas esperam um aumento no desemprego semelhante ao observado na crise financeira de 2007/08, quando os índices de desemprego chegaram a 7,5%.

"No máximo, vejo o desemprego se arrastando até 5% a partir da baixa histórica de 3,5% nos EUA", avalia Karin Kimbrough, economista-chefe da rede social LinkedIn à emissora americana CNBC.

Várias empresas em múltiplos setores, incluindo educação, assistência médica e varejo, ainda lutam para conseguir novos funcionários. Para atraí-los, a rede de supermercados Walmart anunciou neste mês que aumentará os salários para além de 17,50 dólares por hora, sendo que a empresa já aumentou os pagamentos diversas vezes durante a pandemia. Em 2021, o salário inicial era de 12 dólares por hora.

Mercado de trabalho ainda restrito

Analistas calculam que os rivais do Walmart, como a Target e a Costco, que adotaram medidas semelhantes, não devem cortar funcionários, enquanto a demanda por mão de obra permanecer forte.

"As empresas relutam bastante antes de demitir, por terem enfrentado tamanhas dificuldades para formar seus quadros de funcionários", avalia Rubeela Farooqi da consultoria High Frequency Economics.

Mesmo com todas as demissões recentes, a maioria das empresas de tecnologia ainda são significativamente maiores do que eram antes da pandemia. Apesar de anunciar 12 mil cortes na semana passada, a [proprietária do Google] Alphabet empregou mais de 100 mil funcionários desde 2018.

Da mesma forma, a decisão da Amazon de demitir 18 mil pessoas corresponde a somente uma fração de sua força de trabalho global de 1,5 milhão.

A exceção é o Twitter, que ceifou os empregos de em torno da metade de seus 7,5 mil funcionários, após a rede social ser adquirida pelo bilionário Elon Musk, CEO da Tesla. A redução gerou críticas e elogios.

Os opositores denunciam falhas nos padrões de moderação de conteúdo, enquanto Musk alega que os cortes foram necessários para assegurar o futuro da plataforma, que vem acumulando prejuízos.