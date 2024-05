Crise climática afeta polos de moda brasileiros

Demorou, mas finalmente a primeira onda de frio do outono no Sudeste do Brasil chegou no último final de semana. A morosidade das baixas temperaturas e a permanência prolongada do calor, contudo, já afetam a economia local de regiões que tradicionalmente se apoiam no frio. Conhecida por abrigar grande parte da produção de roupas de lã e tricô destinada aos grandes centros, o circuito das Malhas, localizado no sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, já sofre com as mudanças climáticas que deixam os termômetros mais altos por longos períodos.

"O calor faz com que a gente sinta, sim, uma queda nas vendas. Precisamos do frio. Mesmo fabricando artigos mais leves, de meia estação, o pessoal fica com medo de investir e começa a esperar esfriar mesmo para comprar”, diz Maria Conceição, 57, fabricante de malhas na região.

O mês de abril de 2024 foi o quinto mais quente já registrado na história de Minas Gerais, enquanto em São Paulo foi o sexto. Em maio de 2024, a atuação de uma onda de calor nos primeiros quinze dias do mês, que favoreceu a ocorrência de temperaturas elevadas, fez com que a média do ar ficasse em torno de 4,2ºC acima da média histórica na região, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

"Essas mudanças vêm ocorrendo devido ao aumento da temperatura global que faz com que haja mais sequências de dias com as temperaturas acima da média e favorece a condição da onda de calor. É um resultado direto das mudanças climáticas”, diz Dayse Moraes, meteorologista do INMET.

Região famosa por roupas de frio

Em São Paulo, o circuito abriga as cidades de Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro e Serra Negra. Distante poucos quilômetros da divisa paulista, começa o circuito mineiro, com Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino, Bueno Brandão, Inconfidentes e Borda da Mata. Ao todo, as regiões contam com cerca de três mil malharias.

Monte Sião, por exemplo, é conhecida como a Capital Nacional do Tricô devido a industrialização na área têxtil, as ruas estão mais vazias do que o normal para essa época do ano. A cidade fica a cerca de 160 km de São Paulo e a partir de abril recebe milhares de turistas do país em busca da compra de roupas de peças de vestuário de tricô e lã. Neste ano, porém, o calor exagerado durante os meses de abril e maio afastou os compradores e reduziu o movimento de lojas do local.

"Eu trabalho há nove anos como vendedora e nunca vi um calor assim nessa época”, afirma Pamela Moura, 36 anos, funcionária de uma loja em Monte Sião. "De cabeça, falo que a queda nas vendas é de mais de 40%. Agora, a gente tenta colocar as peças em promoção na vitrine, mas mesmo assim, sem tanta gente por aqui, fica complicado”, diz.

Na parte paulista do Circuito, a situação também preocupa. Em Socorro, a 120 quilômetros da capital paulista, o movimento também está aquém do esperado nos últimos meses. Segundo Gabriela Bomtempi, 33 anos, de família de proprietários de uma malharia há mais de três décadas, tradicionalmente as vendas de blusas começam em março e abril. Neste ano, contudo, o movimento esperado não veio e, por isso, a estratégia é agora apostar em roupas mais finas.

"Este ano está parado, todo mundo esperando. Na malharia, nós fabricamos e vendemos mais suéters. Agora, estamos fazendo suéteres mais finos para termos outras opções para tentarmos um jeito”, conta.

De acordo com a prefeitura de Socorro, o impacto já é bastante relevante no setor de malharias, que possui cerca de 250 empresas e representa em torno de 25% do percentual do PIB do município. "O impacto vem sendo bastante relevante. Hoje algumas malharias fecharam as portas, pois as vendas diminuíram. O setor se aquece muito quando a temperatura é baixa”, disse, em nota, a administração local. "No turismo, o impacto por conta da demora na chegada do frio pode chegar a 50%, justamente por conta da procura por produtos da estação. Muitos turistas esperam essa época do ano para aliar compras com viagens para climas mais frios”, completa.

Para Fernando Pereira, professor de Economia da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), apesar da queda do movimento, ainda é difícil mensurar o impacto total das recentes mudanças climáticas no PIB da região.

"O fato é que a dinâmica econômica do circuito para os outros municípios do Sul de Minas é baixa. Por isso, não se espera que o PIB das regiões como um todo sejam afetadas. Isso não significa que os municípios diretamente relacionados com o circuito das malhas não serão negativamente afetados. A geração de emprego e renda e, consequentemente, o PIB municipal dos principais municípios será afetada, mas ainda não sabemos em que proporção”, afirma.

Impacto mais amplo do calor

O impacto do calor na economia local faz parte de um movimento mais amplo do varejo brasileiro, já analisado pelos agentes do mercado de capitais. Na semana passada, a XP rebaixou as ações da Renner de olho no calor, que diminui as vendas das roupas de inverno, nas quais a companhia costuma ter maiores margens.

De acordo com os analistas, com o calor fora de época, as peças de inverno, que normalmente tem uma margem de lucro maior para as varejistas, estão com uma menor demanda e, por isso, necessitam de uma outra gestão de estoque.

Em Socorro o movimento também está aquém do esperado nos últimos meses. Foto: Vinicius Pereira/DW

"O segundo trimestre mais quente já está levando a Renner a antecipar descontos nas coleções de inverno, o que pode limitar a expansão da margem bruta – mesmo em comparação com uma base ‘fraca' de 2023,” afirmam, em relatório, os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Laryssa Sumer.

Para Claudio Felisoni, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) e professor da FIA Business School, as mudanças climáticas impactam as condições produtivas, diminuindo a produtividade dos ativos e, por isso, de modo similar, toda a infraestrutura de uma economia também pode sofrer sérios danos.

"A economia é uma ciência social. Ou seja, trata das relações dos indivíduos e instituições em geral considerando o comportamento destes agentes na produção e consumo de bens e serviços. Portanto, o clima afeta de modo significativo essa dinâmica, dependendo, é claro, da intensidade e da previsibilidade de tais alterações”, afirma.

Segundo Felisoni, para mitigar esses efeitos, as varejistas acabam por assumir o prejuízo causado pelo calor inesperado. "As providências devem ser tomadas antecipadamente considerando as previsões climáticas. Entretanto, quando as mudanças ocorrem de modo a surpreender os gestores, a alternativa é antecipar as promoções e assumir as perdas”, diz.

Já para Dayse Moraes, do INMET, são necessárias atitudes enquanto sociedade para que as mudanças climáticas sejam reduzidas. "Precisamos denunciar desmatamentos e queimadas às autoridades responsáveis. Não queimar lixo. Procurar deixar o carro em casa, preferir usar o transporte público, assim ajudaremos a reduzir a poluição. Fazer caminhadas ou andar de bicicleta. Desligar a luz ao deixar um ambiente, etc”, diz.