Criminosos do PCC fogem de prisão no Paraguai

As autoridades do Paraguai anunciaram que pelo menos 75 detidos fugiram do presídio de Pedro Juan Caballero, localizada perto da fronteira com o Brasil. Muitos deles integram o notório grupo de crime organizado brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC). A fuga ocorreu na madrugada deste domingo (19/01).

Na prisão foi descoberto um túnel e celas onde estavam guardados cerca 200 sacos cheios de terra. "Não é possível que ninguém tenha dado conta de nada em todo este tempo. Isto não é trabalho de um dia ou uma noite só", comentou a ministra paraguaia da Justiça, Cecilia Pérez, ao canal de televisão Telefuturo.

Em comunicado, o ministro do Interior Euclides Acevedo sugeriu que o túnel tenha sido uma mera manobra de distração para encobrir a cumplicidade dos guardas penitenciários, e que muitos dos presos possam ter saído a pé e pela porta principal.

Autoridades suspeitam que túnel possa ser manobra de distração para encobrir a cumplicidade de guardas

As autoridades paraguaias informaram que o diretor e o chefe de segurança da prisão foram demitidos de imediato. A Polícia Nacional já iniciou uma operação de busca dos fugitivos na área de Pedro Juan Caballero, cidade localizada na fronteira com o Brasil, que é um dos centros de operações do PCC no país vizinho.

Em dezembro passado, a ministra Pérez afirmara ter informações de inteligência prisional sobre um plano de fuga ou resgate dos líderes da facção criminosa, que forneceriam uma recompensa de US$ 80 mil pela operação. A Justiça chegou a anunciar o reforço da segurança nas penitenciárias, onde já existe uma presença policial e militar, conforme a Lei de Emergência das Prisões.

A norma foi sancionada pelo presidente do país, Mario Abdo Benítez, em 8 de setembro, após vários confrontos e tumultos nas cadeias do país. Alguns dias depois, porém, escapou o chefe do Comando Vermelho no Paraguai, Jorge Samudio. À época, Benítez denunciou que havia corrupção e dinheiro envolvidos na fuga.

Diante da atual fuga, a ministra Cecilia Pérez reforçou que a luta contra o crime organizado não é apenas contra a gangue brasileira, "mas, claramente, contra toda a corrupção no interior do sistema" paraguaio, que "infelizmente, está completamente contaminado".

AV/efe,lusa

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter