Crescem as mortes no Everest em meio a superlotação

Natureza extrema

O lugar mais populoso: Xangai, China

Na cidade chinesa de Xangai moram 24,15 milhões de pessoas – isso é mais do que as populações do Paraná e do Rio Grande do Sul somadas. Devido ao número elevado de habitantes, a cidade sofre com a crescente deterioração da qualidade do ar. O aumento das emissões de automóveis e um número crescente de projetos de construção são responsáveis pela poluição atmosférica em Xangai.