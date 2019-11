Cresce número de sem-teto na Alemanha

O número de pessoas sem teto na Alemanha aumentou mais de 4% entre 2017 e 2018, segundo novas estatísticas do governo divulgadas nesta segunda-feira (11/11).

Pelo menos 678 mil pessoas em 2018 não tinham acomodação permanente, contra 650 mil em 2017, de acordo com o Grupo Federal de Trabalho para Pessoas Sem Moradia (BAG), um consórcio nacional alemão destinado a ajudar os sem-teto. Desse número, 41 mil moram nas ruas.

"Em comparação com o ano anterior, 2017, isso significa um aumento de 4,2% no total anual", disse Werena Rosenke, chefe do BAG.

Além disso, o aumento do número de desabrigados na parte da população com origem migratória foi muito maior do que entre os alemães que não possuem origem estrangeira.

Entre os que não têm origem migratória, o índice de pessoas sem teto aumentou 1,2%, comparado aos 5,9% da parcela com antecedentes migratórios.

Segundo Rosenke, entre os fatores que podem explicar este crescimento estão a diminuição do número de moradias a preços acessíveis, cortes em programas de habitação social e a elevação dos níveis de pobreza.

MD/Reuters/kna

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter