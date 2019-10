CPI de Brumadinho pede indiciamento da Vale e TÜV Süd

TÜV, de símbolo de qualidade a alvo de críticas

Empresas voltadas para o lucro

Não existe mais apenas uma TÜV, mas várias empresas com esse nome, que concorrem entre si. As principais são a TÜV Süd, a TÜV Nord e a TÜV Rheinland. Sob a marca consolidada pelas antigas associações surgiram grandes corporações, atuantes no exterior e voltadas ao lucro. Desde então, há cada vez mais acusações de que a segurança não é levada mais tão a sério.