Covid-19 obriga zoológico no Canadá a devolver pandas para China

As restrições ao tráfego aéreo ocasionadas pela covid-19 levaram o zoológico de Calgary, no Canadá, a anunciar nesta quinta-feira (14/05) que devolverá dois pandas que tinha emprestado da China, devido à dificuldade de conseguir alimento suficiente para os animais.

Com a diminuição dos voos, o local enfrenta problemas para receber a quantidade de bambu necessária para alimentar os pandas. Rara no Canadá, a planta precisa ser importada para abastecer o local.

O diretor do zoológico de Calgary, Clement Lanthier, disse que o local passou meses tentando superar as barreiras de transporte na aquisição de bambu fresco e, diante das dificuldades, decidiu que o melhor para os animais é retornar à China, onde sua principal fonte de alimento é abundante.

"Eles são exigentes. Há uma razão pela qual são ameaçados de extinção. Eles precisam de bambu. Eles comem bambu e dormem, é tudo o que fazem", disse Lanthier. Ele contou que o zoológico tinha um plano de contingência para manter o fornecimento da planta, mas as limitações de voos para a China foram o primeiro problema, depois vieram as dificuldades do transporte da Califórnia, com a carga chegando vencida.

"A cada dez dias, surgem mais e mais problemas. Esse risco é inaceitável", acrescentou o diretor. "Não podemos arriscar de não sermos capazes de fornecer o melhor atendimento aos pandas. Para outras espécies, há opções. Está na hora dos pandas voltarem para casa".

Panda adulto consome 40 quilos de bambu por dia

Os pandas têm necessidades nutricionais únicas e 99% de sua dieta é composta de bambu fresco. Adultos consomem cerca de 40 quilos da planta por dia. Diferente do Canadá, em outros países, onde há pandas em zoológicos, como na França, Espanha e algumas partes da Ásia, o bambu pode ser cultivado localmente.

Lanthier informou ainda que a decisão foi um choque para o governo chinês e ressaltou que os animais são um dos maiores atrativos do zoológico, mas não havia outra opção.

Os pandas Er Shun e Da Mao chegaram em Calgary em 2018, depois de passar cinco anos no zoológico de Toronto. Eles deveriam ficar no local até 2023, segundo o previsto no contrato de empréstimo assinado com a China.

A data para o retorno dos animais ainda não foi determinada, mas Lanthier esperava que ocorra em breve para o bem dos animais.

Ameaçados, estima-se que apenas cerca 2 mil pandas selvagens existam no mundo. Outros cerca de 400 vivem em zoológicos ao redor do mundo.

