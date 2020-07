Covid-19 foi causa direta de 89% das mortes ligadas à doença na Itália

Espanha homenageia vítimas da covid-19

[Vídeo] Em cerimônia no Palácio Real de Madri, autoridades lembram os mais de 28 mil mortos em decorrência do novo coronavírus no país. "Hoje prestamos homenagem com todo respeito e com a mais alta solenidade estatal aos milhares de cidadãos que perderam a vida em consequência da pandemia da covid-19", diz o rei Felipe 6º.