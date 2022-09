Corpos exumados na Ucrânia apresentam sinais de tortura

As análises iniciais dos corpos exumados na cidade de Izium, no nordeste da Ucrânia, nesta sexta-feira (16/09), indicam evidências de tortura e crimes de guerra cometidos pelas tropas russas durante a ocupação do território, informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Em uma floresta de Izium, nas proximidades de Kharkiv,foram descobertas uma vala comum com corpos de 17 soldados ucranianos e pelo menos outras 443 sepulturas improvisadas - a maioria de civis.

"Já existem evidências claras de tortura, tratamento humilhante de pessoas. Além disso, há evidências de que soldados russos, cujas posições não estavam longe deste lugar, atiraram nos enterrados apenas por diversão", disse Zelenski.

O governador regional, Oleg Sinegubov, relatou que 99% dos corpos exumados nesta sexta-feira apresentavam sinais de morte violenta. "Há provavelmente mais de mil cidadãos ucranianos torturados e mortos em territórios libertados da região de Kharkiv", escreveu nas redes sociais. A área foi retomada em uma contraofensiva ucraniana na semana passada.

"Falando em provas de tortura, posso dizer que este corpo foi encontrado com uma corda no pescoço e vários outros com as mãos amarradas nas costas. Ainda estamos investigando, mas acho que 99% das pessoas morreram de causas não naturais. Tudo será devidamente investigado - mas isso sugere que o mundo precisa reconhecer que está ocorrendo um genocídio do povo da Ucrânia”, disse Sinegubov.

Moradores locais marcaram sepulturas com números Foto: Gleb Garanich/REUTERS

Dez equipes de investigação foram enviadas ao local, que está sendo vigiado por policiais e soldados. Um cheiro pungente de cadáveres paira no ar e muitos usam máscaras sobre a boca.

Um morador da cidade, Sergei, se dirigiu ao local. "Eu sabia que era aqui em algum lugar na floresta e estou aqui pela primeira vez desde a libertação. Acho que meu vizinho do terceiro andar e sua família estão aqui - sete pessoas", lamentou Sergei.

Mortes entre março e maio

As pessoas enterradas na floresta de Izium foram mortas entre março e maio, principalmente por bombardeiros russos e fogo de artilharia, diz o investigador-chefe da polícia da região de Kharkiv, Sergey Bolvinov.

Durante a ocupação russa, moradores de Izium enterraram os mortos junto com agentes funerários locais, segundo informações da Procuradoria-Geral, sob pressão dos ocupantes. Esses moradores são testemunhas importantes e listaram meticulosamente muitos dados sobre os mortos em um caderno.

"As pessoas criaram este diário e aqui podemos ver o nome da família e a data do enterro. Há também um número nas cruzes de madeira das sepulturas, mas nem sempre o nome. Às vezes também consta 'não identificado'", explica Bolvinov.

Os primeiros resultados oficiais da análise dos corpos exumados devem estar disponíveis em um mês.

Situação comparada a Bucha

Em seu discurso noturno em vídeo na noite desta sexta-feira, Zelenski comparou as supostas atrocidades em Izium com as cometidas na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev, na primavera europeia. Ele também reiterou a exigência de Kiev de que um tribunal internacional seja criado para crimes de guerra na Ucrânia e chamou a Rússia de "estado terrorista".

Outra autoridade ucraniana disse ter encontrado 10 supostos "centros de tortura" na região de Kharkiv. "Vindo para Balakliya ou Izium, vemos um grande número de crimes cometidos contra a população civil", disse o chefe de polícia Ihor Klymenko, em comunicado.

Corpos também foram encontrados na cidade de Balakliya Foto: Gleb Garanich/REUTERS

Na cidade de Balakliya, até 40 pessoas teriam sido detidas, humilhadas e torturadas na delegacia de polícia local durante a ocupação russa.

"Houve tortura, vimos vestígios de fios elétricos desencapados nas mãos das pessoas, através dos quais a eletricidade foi enviada durante os interrogatórios", disse Klymenko.

Seis outros lde tortura foram encontrados em Izium, mas foram completamente destruídos, acrescentou.

ONU enviará equipe ao local

O escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que planeja enviar uma equipe para verificar as alegações.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, descreveu os relatos como "horríveis". O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse que o bloco está "profundamente chocado" com a descoberta de valas comuns, acrescentando: "Condenamos essas atrocidades nos termos mais fortes possíveis".

O presidente francês, Emmanuel Macron, descreveu a situação como "atrocidades" cometidas em Izium. "Condeno nos termos mais fortes as atrocidades cometidas em Izyum, na Ucrânia, sob ocupação russa", escreveu no Twitter.O presidente da França disse que os responsáveis ​​"terão que responder por seus atos”. "Não há paz sem justiça", afirmou.

le (Lusa, AFP, AP, Reuters, DPA, ots)