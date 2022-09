Corpo da rainha Elizabeth 2ª chega ao Palácio de Buckingham

O corpo da rainha Elizabeth 2ª chegou na noite desta terça-feira (13/09) ao Palácio de Buckingham, em Londres, local que foi a residência oficial da monarca ao longo de sete décadas. Na quarta-feira, o caixão será transferido para o edifício do Parlamento britânico, onde permanecerá até segunda-feira, dia do funeral de Estado, e poderá ser contemplado pelos súditos.

Elizabeth 2ª morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido. O país vive agora um período de luto de 10 dias, com várias cerimônias e homenagens.

A chegada do caixão ao palácio foi acompanhada por milhares de pessoas que se aglomeravam ao longo das ruas de Londres apesar da chuva, desde a base aérea de Northolt, onde o avião que transportou o caixão de Edimburgo, na Escócia, foi recebido pela primeira-ministra britânica, Liz Truss, e pelo ministro da Defesa, Ben Wallace, entre outras autoridades.

No Palácio de Buckingham, uma Guarda de Honra recebeu o caixão, que foi encaminhado à Bow Room, ao som de música de gaitas de foles e testemunhada pelo Rei Charles 3º e pela Rainha Consorte, Camilla, e outros membros da Família Real.

Na quarta-feira, o caixão sairá às 14h20min do Palácio de Buckingham rumo ao Palácio de Westminster, edifício onde funciona o Parlamento britânico.

Fila de oito quilômetros

As autoridades britânicas preveem uma fila de até oito quilômetros de pessoas que planejam prestar uma última homenagem à rainha. Segundo a imprensa local, a espera pode durar até 30 horas.

O caixão com o corpo da monarca ficará no Palácio de Westminster para contemplação do público entre as 17h desta quarta-feira e às 6h30min de segunda-feira (horário local), dia do funeral de Estado, que começará às 11h.

Os presidentes dos EUA, Joe Biden, do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, confirmaram presença na solenidade.

Os planos publicados pelo Ministério da Cultura britânico mostram que a fila vai começar em Albert Embankment e continuará até Southwark Park, ao longo da margem sul do rio Tâmisa, com passagem por locais emblemáticos como a roda gigante London Eye, o museu Tate Modern e o navio militar HMS Belfast.

Ao longo do percurso, estão sendo instalados banheiros e bebedouros para atender o público. Organizações como o South Bank Centre, o Teatro Nacional e o Shakespeare's Globe funcionarão continuamente para vender comida e permitir o uso de banheiros.

Corpo da rainha chegou a Londres de avião, vindo da Escócia Foto: Ben Stansall/AFP

Cafés e outros comércios locais também funcionarão fora do horário convencional. No exterior da cinemateca BFI Southbank haverá um um telão que projetará imagens de arquivo da rainha.

Os súditos terão de passar por controles de segurança antes de entrarem no Palácio de Westminster. Eles poderão passar pelo caixão, mas sem parar, e não poderão levar flores ou qualquer outro tipo de ofertas. Filmagens ou fotografias também estão proibidas.

As autoridades alertam para a necessidade de "ficar de pé durante muitas horas, possivelmente durante a noite, com poucas oportunidades para sentar-se, pois a fila continuará em movimento".

De acordo com as regras, serão permitidas malas pequenas, uma por pessoa, com abertura fácil para ser inspecionada, e ninguém pode entrar no Palácio de Westminster com comida ou bebida - que "devem ser consumidas na fila de espera". Os celulares terão de ser desligados ou colocados em modo silencioso.

"Por favor, respeite a dignidade deste evento e comporte-se de forma apropriada", instaram as autoridades, pedindo que dentro de Westminster deve ser mantido o silêncio.

Voluntários de grupos como os escoteiros e o Exército da Salvação foram convocados para ajudar. As pessoas receberão pulseiras coloridas e numeradas, mostrando seu lugar na fila e significando que podem sair para usar banheiros ou buscar comida e bebida.

Os quatro filhos de Elizabeth protagonizaram mais tarde uma vigília do caixão em Edimburgo Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Despedida na Escócia

Segundo o governo escocês, cerca de 33 mil pessoas visitaram o caixão da rainha na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo, durante as 24 horas em que o local esteve aberto ao público.

"A Escócia deu um adeus final e comovente à nossa amada Elizabeth, rainha da Escócia. Nos últimos dias vimos o quanto Sua Majestade significava para o povo da Escócia", afirmou a primeira-ministra, Nicola Sturgeon.

Na segunda-feira, o rei Charles 3º liderou um cortejo com os irmãos Anne, Andrew e Edward ,entre o Palácio de Holyroodhouse, onde o corpo da monarca chegou domingo do Castelo de Balmoral, e a Catedral de Santo Egídio. Os quatro filhos protagonizaram mais tarde uma vigília do caixão, enquanto milhares de pessoas entraram e prestaram as últimas homenagens.

Nesta terça, a princesa Anne viajou junto com o caixão no avião que levou o corpo de Elizabeth 2ª à Inglaterra. Em nota, ela afirmou que foi uma honra e um privilégio acompanhar a mãe no fim da jornada.

le (Lusa, ots)