Coronavírus: papa defende anular dívida de países pobres

Cerejeiras em flor desafiam a pandemia

Ruas sombrias ganham vida

A cidade de Bonn plantou muitas das árvores decorativas de cerejeira no final dos anos 1980 para melhorar a situação ecológica e as condições de vida no centro histórico. As cerejeiras foram a segunda opção, pois a intenção era plantar pilriteiros, mas as mudas destes estavam em falta.