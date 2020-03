+ Coronavírus: EUA podem ser novo epicentro da pandemia, diz OMS +

Infecções pelo coronavírus passam de 387 mil no mundo, com mais de 16,7 mil mortes e 101 mil recuperados

Brasil tem 1.891 casos e 34 mortes

Alemanha tem mias de 4,7 mil novos casos num único dia

Na China, província de Hubei relaxa quarentena de coronavírus

Anvisa aprova três novos testes para detectar coronavírus

Espanha registra mais 514 mortes

15:51 – Mais de 2 mil casos na África

Em 43 dos 54 países africanos foram registrados casos do novo coronavírus. Ao todo, 2.046 infecções foram confirmadas na região. A África do Sul é o país mais atingindo pela epidemia, com 554 casos, e decretou uma quarentena para tentar conter o avanço do surto.

15:43 – Quatro casos no Vaticano

No Vaticano, foram confirmados quatro casos do novo coronavírus. Depois da primeira infecção registrada em 5 de março, dois funcionários do museu e um da alfândega também estão com a covid-19.

15:26 – Quarentena de seis semanas

Um comitê de especialistas da França recomendou ao governo francês que a quarentena imposta no país para tentar conter o avanço da pandemia da covid-19 deve durar pelo menos seis semanas.

Em vigor desde 17 de março, quarentena esvaziou pontos turísticos de Paris

Designado pelo governo, o grupo de cientistas disse que é "indispensável" estender a quarentena incialmente prevista para duas semanas e afirmou que, no momento devido às incertezas sobre o desenvolvimento do surto, não é possível determinar uma data exata para o fim da medida.

"Parece provável que a quarentena dure por pelo menos seis semanas a partir do momento que entrou em vigor", afirmou o comitê no texto publicado no site do Ministério da Saúde da França.

15:00 – Solidariedade em meio à pandemia

A cidade fronteiriça francesa Mulhouse é símbolo de uma disputa territorial entre a França e a Alemanha que durou mais de duas décadas, mas o avanço da pandemia do novo coronavírus mostrou mais uma vez que essa disputa ficou para trás e inspirou uma solidariedade incomum.

Enquanto diversos países europeus fecharam suas fronteiras para tentar conter a covid-19, três estados alemães abriram seus hospitais para receber pacientes do leste da França. A Suíça também fez o mesmo.

A região francesa na fronteira com a Alemanha é o epicentro do surto no país. A França está em terceiro lugar no número de mortos, com 860 óbitos, em decorrência da covid-19 na Europa. Os hospitais em Mulhouse estão superlotados. Para ajudar a região vizinha, os estados alemães da Renânia-Palatinado, Sarre e Baden-Württemberg disponibilizaram leitos para receber pacientes franceses.

Hospitais da Alemanha e da Suíça já começaram a receber alguns pacientes da França.

14:10 – Itália volta a registrar aumento de mortes por covid-19

As autoridades da Itália informaram nesta terça-feira que 743 pessoas morreram em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas. O número interrompeu uma breve tendência de queda registrada nos últimos dois dias.

É o segundo maior valor diário desde o início da pandemia, ficando apenas atrás do último sábado, quando 793 pessoas morreram. No domingo e na segunda-feira, o país havia registrado 651 e 602 mortes, respectivamente.

Das 743 mortes entre segunda e terça, 402 foram registradas na região da Lombardia, a mais atingida pelo coronavírus no país

Com o novo balanço desta terça-feira, o número total de mortos no país chega a 6.820. O número de infectado também cresceu nas últimas 24 horas, passando de 63.927, para 69.176.

O governo italiano também informou que entre os infectados, 8.326 já se recuperaram. No dia anterior, eram 7.432. No entanto, o número de pessoas que passaram a ser tratadas em unidades de terapia intensiva passou de 3.204 para 3.396.

13:40 – Prefeito de Moscou admite que situação é pior do que os dados oficiais apontam

As autoridades Moscou afirmaram nesta terça-feira (24/03) a extensão da contaminação pelo novo coronavírus na cidade é mais alta do que os dados oficiais sugerem. No momento, a Rússia aponta a existência oficial de 495 casos positivos de covid-19 em todo o país

É um número de casos identificados bastante baixo em comparação com países da Europa Ocidental. Críticos vêm acusando o governo de maquiar os dados. No último sábado, por exemplo, a Rússia apontava 306 casos de contaminação, um índice idêntico ao da pequena vizinha Estônia, que tem apenas 1,3 milhão de habitantes. A população da Rússia é de 144 milhões.

"O problema é que o volume de testes é muito baixo e ninguém tem uma imagem clara da realidade na Rússia como se tem no resto do mundo”, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, que lidera o grupo de trabalho de combate à pandemia.

Político muito próximo de Putin, Sobyanin também reconheceu hoje que os 290 casos de infectados pela pandemia do novo corona vírus na capital russa são um número subestimado, acrescentando que existem, "provavelmente 400 a 500" casos.



12:30 – Índia impõe confinamento obrigatório em todo o território

O governo da Índia anunciou nesta terça-feira (24/03) a imposição de confinamento obrigatório total de 21 dias em todo o território do país para evitar a disseminação da covid-19.

Premiê disse que medida conta com respaldo de especialistas em saúde

Em um vídeo divulgado hoje, o primeiro-ministro Narendra Modi, disse que a decisão foi tomada com base na experiência de outros países e conselhos de especialistas em saúde.

O país é o segundo mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes. O país registrou até agora 482 casos confirmados de coronavírus e nove mortes.

“A partir das 12h, o país inteiro estará em confinamento total. Do jeito que a situação está, o confinamento será por 21 dias", disse Modi. "Se não administrarmos esses 21 dias, o país retrocederá 21 anos. Algumas famílias serão destruídas para sempre. "

Milhões de pessoas em vários estados indianos já vinham se adaptando a severas restrições de movimento nesta terça-feira, mas as medidas não configuravam ainda uma quarentena completa e nenhum período havia sido especificado.

Modi disse ainda que o governo tomará cuidados para manter o suprimento de itens e serviços essenciais para as pessoas.



11:27 – EUA podem ser novo epicentro da pandemia de coronavírus, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou nesta terça-feira (24/03) que os Estados Unidos podem se tornar o novo epicentro da pandemia de coronavírus, diante da rapidez dos contágios que são registrados no país, em ritmo quase tão rápido ao da Europa.

"Estamos vendo uma grande celeridade na propagação de casos nos Estados Unidos", afirmou a médica e porta-voz do órgão, Margaret Harris, em entrevista coletiva. "O maior impulsionador segue sendo a Europa, mas também os Estados Unidos, em um conjunto que representa 85% dos casos globais nas últimas 24 horas. E destes 85%, cerca de 40% ocorreram nos EUA", completou a especialista.

De acordo com o mais recente balanço divulgado pela OMS, quase 335 mil pessoas foram infectadas e 14.652 morreram. A representante, no entanto, lamentou que os números aumentarão "consideravelmente", já nas próximas horas, em nova atualização.

Os Estados Unidos têm atualmente 43.499 casos confirmados de coronavírus e já registraram 537 mortes.

10:51 - Respostas para as perguntas mais frequentes sobre o coronavírus

Parte da realidade de cada vez mais países, a pandemia do novo coronavírus ainda gera muitas perguntas. Cientistas tentam encontrar respostas o mais rápido possível. Veja algumas delas.

10:42 – Espanha registra novo recorde diário de mortes

As autoridades da Espanha informam nesta terça-feira (24/03) que 514 morreram no país nas últimas 24 horas em decorrência do coronavírus. Agora, são 2.696 mortes causadas pela covid-19 na Espanha. Entre domingo e segunda-feira, data do recorde anterior, 462 pessoas morreram.

Os dados divulgados hoje ocorrem após um alerta feito no fim de semana pelo primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, que indicou que o pior ainda estaria por vir. O número de casos confirmados no país também passou de 33.089 para 39.673 nas últimas 24 horas.

Entre os doentes, 2.636 estão internados em centros de terapia intensiva, segundo as autoridades. Um dado que alarmou o governo é que entre os casos oficiais, 5.400 envolvem de agentes sanitários e médicos. A Espanha é o segundo país europeu mais afetado pelo coronavírus, após a Itália, que registrou mais de 6 mil mortes até agora.



09:20 – Jogos Olímpicos de Tóquio serão adiados por um ano, diz premiê japonês

O primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que pediu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para julho e agosto deste ano, para 2021. Após uma teleconferência, Abe disse que o presidente do COI, Thomas Bach, concordou "100%" com a proposta. O COI convocou uma sessão especial para debater o tema.

O premiê afirmou que postergar o evento é inevitável se ele não puder ser realizado de maneira completa devido à pandemia do coronavírus Sars-Cov-2. Essa é a primeira vez que uma edição dos jogos é adiada. Outras três foram canceladas (1916, 1940 e 1944), em razão das guerras mundiais.

08:55 – Egito decreta toque de recolher noturno

O Egito terá toque de recolher noturno a partir desta quarta-feira (25/03) para tentar conter a propagação do coronavírus. O anúncio, que afeta cerca de 100 milhões de pessoas, foi feito nesta terça-feira pelo primeiro-ministro Mostafa Madbouli.

"A circulação será proibida em todas as vias públicas das 19h às 6h por duas semanas", disse Madbouli em entrevista coletiva, acrescentando que todo o transporte de massa, público e privado, também será interrompido nesse período.

O Egito, país mais populoso do mundo árabe, confirmou 366 casos de covid-19 e 21 mortes, incluindo dois oficiais militares.

08:30 – Comércio do Rio de Janeiro fechado por tempo indeterminado

O comércio da cidade do Rio de Janeiro deve permanecer fechado por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (24/03). A determinação do prefeito Marcelo Crivella passou a valer à meia-noite. Estão autorizados a abrir apenas farmácias, supermercados e hortifrutis, padarias, pet shops, postos de gasolina (lojas de conveniência, porém, devem ficar fechadas) e lojas de equipamentos médicos e ortopédicos.

Nos shoppings, somente as praças de alimentação poderão funcionar, e a recomendação é de que priorizem o serviço de entrega. Para bares e restaurantes é permito apenas o serviço de entrega aos clientes. Por enquanto não há medidas restritivas para os setores de serviço, como consultórios e escritórios, e indústria.

Agências bancárias ficarão abertas, mas só poderão receber clientes se o atendimento não ultrapassar o prazo máximo de 20 minutos, contados desde o ingresso do cliente na agência até a conclusão do serviço. Além disso, durante todo o atendimento deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas (tanto entre clientes quanto entre clientes e funcionários).

Na segunda-feira, Crivella anunciou que em 20 dias começa a funcionar o Hospital de Campanha, montado especialmente para receber pacientes com coronavírus. A capital fluminense tem 212 casos confirmados de covid-19 e registrou nesta segunda-feira a primeira morte em decorrência da doença. No estado do Rio já são quatro mortes e 246 casos.

Restaurantes vazios no Rio de Janeiro

06:46 – Estado da Alemanha pretende tratar pacientes italianos com coronavírus

O estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país, pretende tratar em hospitais locais pacientes italianos com coronavírus. O governador Armin Laschet fez a afirmação nesta terça-feira (24/03), em sessão especial do parlamento estadual. Nos próximos dias, a Força Aérea italiana deverá trazer ao estado dez pacientes.

"Precisamos de solidariedade ilimitada na Europa", enfatizou Laschet. "Queremos preservar o espírito europeu", acrescentou.

O estado alemão da Saxônia, no leste do país, também se propôs a tratar infectados italianos. Na manhã desta terça-feira, os oito primeiros pacientes infectados com o coronavírus chegaram da Itália a Leipzig, capital da Saxônia.

05:54 – Seis milhões de máscaras encomendadas pela Alemanha desaparecem

Cerca de seis milhões de máscaras encomendadas pelas Forças Armadas da Alemanha (Bundeswehr) para o combate ao coronavírus "foram perdidas" no Quênia, noticiou nesta terça-feira a revista alemã Der Spiegel. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa.

O governo alemão ainda não pagou pelos itens, o que seria feito somente após a entrega. As máscaras deveriam ter chegado à Alemanha na última sexta-feira, mas "desapareceram em um aeroporto do Quênia", afirma um relatório ao qual a Der Spiegel teve acesso. O governo alemão investiga o que pode ter acontecido.

Na Alemanha, médicos e clínicas precisam urgentemente de máscaras respiratórias devido à propagação do coronavírus. A comissão de crise do governo federal encarregou o escritório de compras da Bundeswehr de fornecer apoio logístico para a compra de material de proteção para o Ministério da Saúde.

02:59 – Alemanha tem quase 5 mil novos casos de coronavírus num único dia

O número de infecções confirmadas pelo coronavírus Sars-Cov-2 teve um salto de mais de 4,7 mil num único dia. De segunda-feira (23/03) para esta terça (24/03), o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle e prevenção de doenças no país, contou 4.764 novos casos. O total de infecções confirmadas é de 27.436, diz o órgão.

Até agora, a Alemanha registrou 114 mortes em decorrência da infecção pelo vírus. Na segunda-feira, somavam 86. O aumento mais pronunciado era esperado, diz o RKI, já que nem todos os órgãos regionais transmitiram os dados atualizados ao instituto no último fim de semana. As informações acabaram sendo atualizadas nesta segunda.

02:02 – Província de Hubei relaxa quarentena de coronavírus

Quase três meses após o surgimento do coronavírus Sars-Cov-2 na China, há sinais de relaxamento das medidas restritivas para conter a disseminação do patógeno no país. Segundo informações das autoridades, a quarentena imposta na província central de Hubei, cuja capital Wuhan foi o epicentro da pandemia no país, deverá começar a ser amplamente levantada.

Cidadãos saudáveis poderão deixar a província a partir desta quarta-feira (25/03), dizem autoridades locais. A decisão não se aplica à cidade de Wuhan, onde o vírus surgiu – a proibição de entrada na cidade está prevista para ser anulada apenas no dia 7 de abril.

Funcionários retiram barreiras de rua em Wuhan, epicentro do coronavírus na China

00:00 – Anvisa aprova três novos testes para detectar coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (23/03), três novos testes para detectar o vírus Sars-Cov-2, causador da doença respiratória covid-19. Com o aval, o país passou a ter 11 testes aprovados para detectar a nova cepa de coronavírus.

Dois dos três testes são moleculares, do tipo PCR. O procedimento tem alto grau de precisão e detecta material genético do vírus em amostras das vias respiratórias de pacientes. O terceiro teste é um ensaio rápido que identifica anticorpos contra o vírus e usa apenas uma pequena amostra de sangue.

Dos 11 testes aprovados até agora no Brasil, nove são testes rápidos. Os resultados são obtidos em cerca de 15 minutos. Os testes com técnica de PCR levam cerca de quatro horas para apresentar resultados.

Todos os testes disponíveis no país têm serviços de saúde como destino, nenhum deles é um teste pensado para ser feito diretamente por consumidores.

O Brasil tem, até o momento, 1.891 infecções pelo coronavírus e 34 mortes.

Veja aqui as respostas às perguntas mais frequentes sobre o novo coronavírus, o Sars-Cov-2, ou à doença causada pelo patógeno, a covid-19.

00:00 - Resumo dos principais acontecimentos desta segunda-feira (23/03):

Mortes pelo coronavírus no mundo passam de 15 mil; casos somam mais de 350 mil; mais de 100 mil se recuperaram

Canadá cancela participação na Olimpíada de Tóquio

Alemanha registra mais de 22 mil casos, segundo Instituto Robert Koch

Merkel tem teste negativo para covid-19, diz porta-voz

