+ Coronavírus: Canadá cancela participação nas Olimpíadas +

Mortes pelo coronavírus no mundo passam de 14 mil; casos somam mais de 339 mil; mais de 98 mil se recuperaram

Brasil tem, segundo Ministério da Saúde, 1.546 casos confirmados e 25 mortes

Canadá cancela participação na Olimpíada de Tóquio

Alemanha registra 22.672 casos

08:20 - Gabinete de governo alemão aprova pacote de ajuda sem precedentes

Para ajudar famílias, inquilinos, empregados, autônomos e empresas em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus, o gabinete de governo alemão aprovou um pacote de ajuda sem precedentes, que prevê um orçamento suplementar de 156 bilhões de euros. Para que a ajuda chegue rapidamente a quem precisa, as medidas devem ser votadas nesta quarta-feira no Bundestag (Parlamento alemão).

07:30 - Bolsonaro autoriza suspensão de contratos trabalhistas por 4 meses

O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória permitindo a suspensão de contratos de trabalho por até quatro meses durante o período de calamidade pública, decretado em razão da pandemia de coronavírus.

Segundo o texto, o empregado deixa de trabalhar, e o empregador não paga salário. A empresa fica obrigada a oferecer curso de qualificação online aos funcionários e manter benefícios, como plano de saúde.

A medida foi publicada na noite de domingo, em edição extra do Diário Oficial, e passa a vigorar imediatamente. Ela prevê que a negociação individual entre patrões e empregados fique acima de acordos coletivos e da lei trabalhista, desde que sejam preservados os direitos previstos na Constituição.

06:50 - Harvey Weinstein diagnosticado com coronavírus, diz mídia

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, de 68 anos, foi diagnosticado com covid-19. Condenado a 23 anos de prisão por estupro e abuso sexual, ele foi testado dentro de um presídio de segurança máxima no estado de Nova York, nos EUA. A informação foi divulgada pelo jornal The Niagara Gazette e pelo portal TMZ. O porta-voz de Weinstein e as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário local se recusaram a confirmar a notícia. Segundo o TMZ, Weinstein é um dos dois presidiários da unidade a testarem positivo para o novo coronavírus.

Weinstein cumpre pena de 23 anos de prisão por estupro e abuso sexual

05:43 - Número de casos aumenta na Alemanha

O Instituto Robert Koch (RKI), em Berlim, informou que o número de pessoas infectadas com o coronavírus na Alemanha aumentou nesta segunda-feira para 22.672 – salto de 4.062 em relação ao dia anterior. Já a Universidade Johns Hopkins (JHU), com sede na cidade americana de Baltimore, registrou 24.873 pessoas infectadas no país. O RKI, que só leva em conta os números transmitidos eletronicamente dos estados federais e atualiza sua lista uma vez por dia, registrou 86 mortes até agora, enquanto o JHU, 94.

No entanto, o RKI ressaltou que nesta segunda-feira que nem todos os órgãos transmitiram seus dados durante o fim de semana, o que faz com que o crescimento no número de casos não corresponda a um aumento real de infecções.

07:30 - Coreia do Sul confirma tendência de desaceleração de contágios

As autoridades sanitárias da Coreia do Sul registraram no país o menor número de novos casos de coronavírus desde que as taxas de infecção atingiram o pico há quatro semanas, alimentando a esperança de que a disseminação da enfermidade esteja perdendo força na região.

O país anunciou nesta segunda-feira ter registrado 64 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 8.961, com 111 mortes. Os novos dados confirmam a tendência de queda das taxas de infecções, marcando o 12° dia seguido em que o país divulga cifra de novos contágios em torno ou abaixo de 100.

08:25 - Hong Kong proíbe entrada de turistas

Hong Kong anunciou que proibirá todas as chegadas de turistas a partir de quarta-feira, após um aumento nos casos importados do vírus. O centro financeiro global confirmou 318 casos de coronavírus e quatro mortes.

Enquanto isso, Taiwan anunciou 26 novos casos nesta segunda-feira, elevando o número total de infecções registradas para 195. Todos, exceto um dos casos, foram importados por pessoas que chegaram ao país dos Estados Unidos, Espanha, Holanda, França, Suíça e Reino Unido, de acordo com uma declaração do governo.

03:15 - Canadá cancela participação na Olimpíada

O Comitê Olímpico do Canadá (COC) e o Comitê Paraolímpico do Canadá (CPC) anunciaram que não enviará atletas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio por causa da pandemia de coronavírus, caso o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o governo do Japão mantenham o evento na data originalmente programada (24 de julho a 9 de agosto). "Não se trata apenas da saúde dos atletas, mas da saúde da humanidade", afirmaram as instituições, em nota.

À sombra da covid-19 e dos riscos associados a ela, é inadequado para nossos atletas, a saúde e a segurança de suas famílias e todos os canadenses se prepararem para esta Olimpíada". O NOK australiano já pediu que seus atletas se preparassem para as Olimpíadas em 2021.

Com a pandemia, crescem os apelos de organizações esportivas para que a Olimpíada de Tóquio deste ano seja adiada. Entre os órgãos que já pediram o adiamento do evento estão a federação de atletismo dos Estados Unidos USA Track and Field, a federação de natação dos EUA, a Federação Francesa de Natação e o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

02:43 - Japão descarta cancelamento dos Jogos Olímpicos

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio descartam o cancelamento do evento. No entanto, um adiamento é um dos cenários a serem considerados, segundo Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, mostrou-se aberto a discutir o adiamento do eventos Jogos Olímpicos de Tóquio, em linha com o anúncio feito horas antes pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Se é muito difícil avançar com a organização dos Jogos de forma abrangente, como planejado, para dar prioridade ao bem-estar dos atletas seria inevitável debater a decisão de adiar as datas", disse o premiê, em discurso em uma sessão do Parlamento.

Abe referiu-se assim ao anúncio feito no domingo pelo COI de se dar um prazo de quatro semanas para decidir se poderá ou não cumprir as datas previstas para realizar o megaevento esportivo e, se não for possível, definir quando ele poderá ser realizado, tendo em conta o agravamento da crise global de saúde causada pelo vírus.

0:19 - Montadoras interrompem produção na Índia

Várias empresas automotivas interrompem sua produção na Índia. Além da maior fabricante de automóveis do país, Maruti Suzuki Índia, Mercedes-Benz, Fiat Chrysler, Hyundai Motor e Mahindra & Mahindra também fecharão suas fábricas na região norte de Haryana e no oeste de Maharashtra até o final de março. A Fiat anunciou que não cortaria empregos e continuaria pagando os salários de todos os funcionários. A Volkswagen também interrompeu no domingo a produção em sua planta de Pune em Maharashtra.

00:00 - Resumo dos principais acontecimentos deste domingo:

Merkel em quarentena após contato com infectado

Alemanha proíbe reunião de mais de duas pessoas em espaços públicos

STF destina recursos de fundo da Lava Jato para saúde

Número de mortes no Brasil em decorrência do novo coronavírus chega a 25

Rússia e Cuba enviam ajuda à Itália

Espanha tem quase 400 mortes e mais de 3,6 mil infecções em 24 horas

