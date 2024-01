Sociedade Coreia do Sul

Coreia do Sul proíbe comércio de carne de cachorro

09/01/2024 9 de janeiro de 2024

Fazendas que criam cães para o consumo de sua carne e inclusão do item no menu de restaurantes serão proibidas a partir 2027. No ano passado, governo disse que 500 mil cães eram criados no país com essa finalidade.