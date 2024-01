Coreia do Norte volta a lançar mísseis de cruzeiro

Novo disparo vem apenas quatro dias depois de Pyongyang disparar foguetes na direção do Mar Amarelo.

Coreia do Norte

O exército sul-coreano anunciou neste domingo (28/01) que a Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro, em um momento de escalada nas tensões entre os dois vizinhos da península coreana.

"O nosso exército detectou vários mísseis de cruzeiro não identificados disparados perto das águas [da cidade] de Sinpo, na Coreia do Norte, às 08h [horário local]", declarou o Estado-Maior sul-coreano em comunicado.

Ao contrário dos mísseis balísticos, cuja trajetória é essencialmente no espaço, os testes de mísseis de cruzeiro, que voam na atmosfera, não estão sujeitos às sanções impostas à Coreia do Norte pela ONU.

A novo disparo vem apenas quatro dias depois de Pyongyang lançar mísseis de cruzeiro na direção do Mar Amarelo, na quarta-feira, a oeste da península coreana, alegando tratar-se de uma nova geração de foguetes estratégicos, chamados de Pulhwasal-3-31, sugerindo capacidade nuclear.

Na quinta-feira, a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA, afirmou que o teste do dia anterior fazia parte de "um processo de atualização constante do sistema de armas e de uma atividade regular e obrigatória".

"O teste de disparo não teve qualquer impacto na segurança dos países vizinhos, nem estava relacionado com a situação regional", afirmou.

Monitoramento de Seul e Washington

As tensões entre Pyongyang e Seul aumentaram acentuadamente nos últimos meses. Os dois países renegaram acordos alcançados em 2018 para evitar incidentes armados e aumentaram recursos militares na fronteira.

Os serviços secretos sul-coreanos e americanos estão analisando o lançamento e acompanhando de perto outros movimentos e atividades da Coreia do Norte.

Apesar dos novos disparos, Washington e Seul dizem não ter visto sinais de que Pyongyang pretenda empreender uma ação militar iminente.

A Coreia do Norte realizou o primeiro teste de um míssil de cruzeiro com possível capacidade de ataque nuclear em setembro de 2021.

Em meados deste mês, Pyongyang afirmou ter realizado testes de um sistema subaquático de armas nucleares. Segundo a agência estatal KCNA, o teste do sistema de drones Haeil-5-23 foi realizado na costa leste do país. A data da realização dos testes, no entanto, não foi especificada. A informação não pôde ser verificada de forma independente, mas analistas levantaram dúvidas sobre Pyongyang possuir tais armas.

