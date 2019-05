Constança, no sul da Alemanha, declara emergência climática

A cidade de Constança, no sul da Alemanha, tornou-se a primeira do país a aprovar uma resolução na qual declara situação de emergência climática. A resolução, que foi aprovada por unanimidade pela câmara municipal nesta quinta-feira (02/05), surgiu de sugestões do grupo local do movimento ambientalista mundial Fridays for Future.

A resolução tem vários objetivos, que incluem a meta de fornecer um suprimento de energia limpa para edifícios, a gestão de energia para prédios públicos e um novo plano de mobilidade urbana.

Receba as notícias e análises da DW no WhatsApp

A ideia surgiu em fevereiro, quando ambientalistas abordaram o prefeito Uli Burchardt, que então encarregou funcionários de desenvolverem um projeto provisório.

"Para garantir que a aprovação dessa resolução seja mais do que um ato simbólico, temos que analisar quem pode e quem deve contribuir", afirmaram os legisladores da cidade.

Membros do movimento Fridays for Future (ou Greve pelo Futuro, como vem sendo chamado no Brasil) disseram que a cidade de Constança se comprometeu a fornecer relatórios anuais para monitorar o progresso na redução de suas emissões de dióxido de carbono.

"A declaração de emergência climática do conselho da cidade de Constança é um sinal importante para toda a Alemanha", disseram eles num comunicado.

Embora reconheçam que o termo emergência não foi usado no sentido legal estrito, os membros da câmara municipal consideraram importante reconhecer "a ameaça representada pelas mudanças climáticas e fazer com que a crise climática e suas graves consequências se tornem prioridade".

Várias cidades ao redor do mundo, entre elas Los Angeles, Londres, Vancouver e Basileia, aprovaram recentemente resoluções similares. O mesmo foi feito pelo Parlamento britânico, também nesta quinta-feira.

PV/dpa/afp

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter